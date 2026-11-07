انخفاض أسعار الذهب عيار 24 في مصر 7 نوفمبر 2026 بنحو 60 جنيهًا

تراجع سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 إلى 7095 جنيهًا للبيع مع انخفاض الجنيه الذهب 400 جنيه وتأثر السوق بالعملة الأمريكية.

شهدت أسعار الذهب في الأسواق ال مصر ية، السبت 7 نوفمبر 2026، تراجعات ملحوظة مقارنة بمستويات إغلاق تعاملات يوم الجمعة الماضي 6 نوفمبر 2026. وسجلت حركة البيع والشراء انخفاضًا في جميع الأعيرة الرئيسية، حيث خسر جرام الذهب من عيار 24 ، وهو المعيار الأهم لمؤشرات السوق، قيمة مالية كبيرة استمرت طوال جلسة اليوم. ووصلت قيمة الانخفاض في سعر البيع إلى 60 جنيهًا مصر يًا لكل جرام، بينما هبط سعر الشراء بنسبة أقل بلغت 45 جنيهًا.

تحليل حركة أسعار الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 7095 جنيهًا مصريًا للبيع، في مقابل 7065 جنيهًا مصريًا لشراء الجرام الواحد. ويعود هذا التراجع إلى مستويين سابقين تم تسجيلهما خلال يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، حيث كان سعر البيع يلامس 7155 جنيهًا، وسعر الشراء يبلغ 7110 جنيهات. ويبرز هذا الفارق المالي الكبير، الذي يتراوح بين 45 و60 جنيهًا، التغير المفاجئ في معنويات المتعاملين داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية. ويُعد عيار 24 هو المعيار الأكثر نقاءً، حيث تصل نسبة الذهب الخالص فيه إلى 99.9%، مما يجعله المرجع الأول للمستثمرين الذين يتابعون تحركات الأرباح والخسائر اليومية في هذا القطاع الحساس.

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تراجع أسعار الأعيرة والجنيه الذهب

لم يكتفِ عيار 24 بالتراجع، بل شمل الانخفاض باقي فئات السبائك التي تتداول يوميًا في السوق المصري. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو المعيار الأكثر شيوعًا في صناعة المجوهرات، نحو 6210 جنيهات للبيع و6180 جنيهًا للشراء. أما بالنسبة لعيار 14، وهو الأقل في نسبة الذهب المستخدم في بعض الحلي الرخيصة، فارتفع سعره إلى 4140 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء. وفيما يتعلق بالجنيه الذهب، الذي يمثل وحدة تداول كبيرة للمضاربين، سجل سعره 49680 جنيهًا للبيع و49440 جنيهًا للشراء. ويأتي هذا السعر بعد أن كان يباع الجمعة الماضي بـ50080 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا جماعيًا بقيمة 400 جنيه في البيع و320 جنيهًا في الشراء.

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تأثير الأونصة والدولار على السوق المحلية

تزامنت هذه التراجعات في الأسعار المحلية مع تحركات دقيقة في سوق العملة والأونصة العالمية. فقد سجلت الأونصة الدولية سعر 220745 جنيهًا مصريًا للبيع و219680 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستويات 222525 جنيهًا و221100 جنيه على التوالي في اليوم السابق. وفي سياق موازٍ، سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك نحو 53.84 جنيهًا، بانخفاض طفيف جدًا قدره قرش واحد مقارنة بسعر 53.85 جنيه الذي كان مسجلاً في اليوم السابق. وتلعب هذه التغيرات في أسعار الصرف العالمية والمحلية دورًا مباشرًا في تحديد هامش الربح والخسارة لتجار الذهب داخل مصر.

مستجدات السوق وآفاق التطورات القادمة

يواصل السوق المصري رصد هذه التقلبات يوميًا لضمان استقرار عمليات البيع والشراء للمتداولين. ويشير الاختلاف بين قيمتي التراجع في سعر البيع والشراء، حيث كان الانخفاض أكبر في جانب البيع، إلى ضغط معين على طلبات الشراء الجديدة في تلك الجلسة. ولا تزال الأسعار تتأثر بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مما يجعل متابعة الأسعار لحظة بلحظة ضرورة قصوى لكل من يرغب في الاستثمار في السبائك أو البيع العاجل. وتظل مصر من الأسواق النشطة التي تشهد حركة دائبة في هذا القطاع الحيوي.