انخفاض أسعار بعض السلع وتراجع التضخم في أبريل 2026

كشفت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض بعض السلع خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس 2026، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، والأمتعة الشخصية بنسبة 0.1%. كما شهد معدل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1.2%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 287.9 نقطة. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا عالميًا، كما ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات والخبز والزيوت والبن والشاي والكاكاو والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية والدخان. كما ارتفعت أسعار الألبسة والأحذية والإيجار الفعلي للمسكن وصيانة وإصلاح المسكن والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى والمفروشات المنزلية والأجهزة المنزلية والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية وأدوات ومعدات المنازل والحدائق والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل وخدمات المستشفيات وشراء المركبات والمنفق على النقل الخاص وخدمات النقل وخدمات البريد ومعدات خدمات الهاتف والفاكس ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات والصحف والكتب والأدوات الكتابية والرحلات السياحية المنظمة والوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق والعناية الشخصية.

كشفت بيانات ال تضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض بعض السلع خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس 2026. حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، كما تراجعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 0.1%.

ومع ذلك، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا عالميًا، حيث قفز عيار 21 في التعاملات المسائية، كما ارتفعت أسعار الذهب في السعودية والكويت والإمارات. من جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.2% لشهر أبريل 2026 مقارنة بشهر مارس 2026، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 287.9 نقطة. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%، والزيوت والدهون بنسبة 1.2%.

كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 3.8%، والخضروات بنسبة 5.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%، والدخان بنسبة 0.5%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الألبسة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار الأقمشة بنسبة 1.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.6%، والأحذية بنسبة 1.7%. كما ارتفع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 5.4%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.6%.

كما شهدت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ارتفاعًا بنسبة 2.5%، والمفروشات المنزلية بنسبة 1.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.2%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 3.0%. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.7%، وخدمات المستشفيات بنسبة 3.5%، وشراء المركبات بنسبة 2.2%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.6%، وخدمات النقل بنسبة 5.1%.

كما ارتفعت خدمات البريد بنسبة 4.2%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.5%، ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 5.6%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 5.4%، والوجبات الجاهزة بنسبة 3.9%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.8%، والعناية الشخصية بنسبة 2.6%





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تضخم أسعار السلع الذهب الاقتصاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

11,6 ٪ انخفاضا في قيمة الصادرات خلال شهر فبراير 2026أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 6 / 5/ 2026 النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2026.

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تراجع طفيف لمعدلات التضخم إلى 13.4% خلال أبريل الماضي.. والشهري يرتفع 1.2%شهد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 13.4% خلال شهر أبريل 2026، مقابل 13.5% خلال شهر مارس 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة

Read more »

الاحتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريلكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026 بزيادة قيمتها 178

Read more »

وزير التخطيط: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 5% مبدئيا خلال الربع الثالث من العام المالي الجارياستعرض أحمد رستم وزير التخطيط، خلال اجتماع الحكومة، النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 "يناير – مارس 2026&q

Read more »