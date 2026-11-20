هبط سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، وانخفض عيار 18 بمقدار 110.75 جنيه، مع تراجع ملحوظ في عيار 21 والجنيه الذهب.

أظهرت بيانات السوق في مصر تراجعًا واضحًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 ، حيث شهد عيار 18 انخفاضًا بقيمة 110.75 جنيه في سعر البيع، وبمقدار 102.75 جنيه في سعر الشراء مقارنة باليوم السابق. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4865 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، في ظل استمرار موجة الهبوط التي امتدت لتشمل مختلف الأعيرة الأخرى في محلات الصاغة.

تفاصيل تراجع أسعار الذهب اليوم

توصلت المقارنة بين أسعار الذهب اليوم الخميس واليوم الجمعة إلى تأكيد الهبوط الكبير في قيمة الجرام، إذ انخفض سعر عيار 18 من 4975.75 جنيهًا للبيع و4932.75 جنيهًا للشراء، ليصل إلى مستويات 4865 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب في مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، مما يعكس تقلبات السوق الحالية.

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انخفاض عيار 21 والجنيه الذهب

لم يكن عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية المصرية، باستثناء عن هذه الموجة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5675 جنيهًا للبيع و5635 جنيهًا للشراء اليوم الجمعة، مقابل 5805 جنيهات للبيع و5755 جنيهًا للشراء أمس الخميس، منخفضًا بقيمة 130 جنيهًا في البيع و120 جنيهًا في الشراء. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6485 جنيهًا للبيع و6440 جنيهًا للشراء اليوم الجمعة، مقابل 6634.25 جنيه للبيع و6577.25 جنيه للشراء أمس الخميس، بتراجع قدره 149.25 جنيه في البيع و137.25 جنيه في الشراء. كما سجل الجنيه الذهب نحو 45400 جنيه للبيع و45080 جنيهًا للشراء اليوم الجمعة، مقابل 46440 جنيهًا للبيع و46040 جنيهًا للشراء أمس الخميس، وبذلك تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 1040 جنيهًا في سعر البيع و960 جنيهًا في سعر الشراء، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب بمختلف الأعيرة.