انخفاض أسعار الذهب في مصر 13 نوفمبر 2026.. تراجع العيار 18 بمئات الجنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، حيث هبط عيار 18 لأقل من 5100 جنيه، وانخفض الجنيه الذهبي بأكثر من 1300 جنيه مع تهاوي الأسعار العالمية.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ، انخفاضا ملحوظا في تعاملات السوق المحلية، حيث سجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 5100 جنيه للبيع و5055 جنيها للشراء. يأتي هذا التراجع مقارنة بأسعار أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث كان الجرام يتداول عند 5240 جنيها للبيع و5205 جنيهات للشراء، بما يعني خسائر بقيمة 140 جنيها في سعر البيع و150 جنيها في سعر الشراء.

تحركات أسعار العيار 18 والجنيه الذهبي

سجل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 47600 جنيه للبيع و47200 جنيه للشراء خلال تعاملات يوم الجمعة الحالي. وبالمقارنة مع مستويات أمس، حيث سجل الجنيه الذهبي 48920 جنيها للبيع و48600 جنيه للشراء، فإن سعر البيع قد تراجعت قيمته بنسبة 1320 جنيها، فيما هبط سعر الشراء بنحو 1400 جنيه، مما يعكس ضغطا واضحا على المشترين.

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الأونصة العالمية وتراجع الأرقام

في السياق العالمي، سجلت أونس الذهب نحو 3895.75 دولارا اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، مقارنة بنحو 3978.83 دولارا في تعاملات أمس الخميس، مسجلة انخفاضاً بلغ 83.08 دولار. وعلى الصعيد المحلي، بلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 211505 جنيهات للبيع و209725 جنيها للشراء، مقابل مستويات الخميس التي كانت عند 217370 جنيها للبيع و215945 جنيها للشراء.

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تغيرات أسعار الدولار في البنوك

على صعيد العملات، سجل دولار الصاغة نحو 54.29 جنيه اليوم الجمعة 13 نوفمبر، مقابل 54.63 جنيه أمس الخميس، بتراجع بلغ 34 قرشا. وفي المقابل، بلغ سعر الدولار في البنك نحو 53.44 جنيه، مقارنة بنحو 53.54 جنيه في تعاملات أمس، بانخفاض قدره 10 قروش، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حسابات أسعار الذهب المحلية بالعملة الوطنية.

تأثيرات السوق ومراجعات الأرقام

وتكشف مقارنة الأسعار الشاملة عن انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الجمعة بشكل واضح، حيث استقر عند 5100 جنيه للبيع و5055 جنيها للشراء، مقابل 5240 جنيها للبيع و5205 جنيهات للشراء في تعاملات أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، مما يعكس تقلبات يومية حادة في السوق.