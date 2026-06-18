انخفاض أسعار الصرف في مصر يوم الخميس 18 يونيو 2026 بين الدينار الكويتي والدولار الأمريكي

تراجع ملحوظ في أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع التداول الحالي، مع تفاصيل أسعار الشراء والبيع للريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي، الدولار الأمريكي، اليورو وغيرها بحسب البنك المركزي.

شهدت أسواق صرف العملات في جمهورية مصر العربية تراجعاً ملحوظاً خلال أسبوع التداول الحالي، حيث انخفضت أسعار الصرف للعديد من العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل عمليات الشراء والبيع التي نفذها البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026. تُظهر الأرقام أن العملة العربية التي شهدت أعلى سعر شراء مقابل الجنيه هي الدينار الكويتي، حيث بلغ سعر الشراء 162.4 جنيهًا وسعر البيع 162.7 جنيهًا. وعلى مقربة من ذلك، جاء الريال السعودي بسعر شراء 13.2 جنيه وسعر بيع 13.3 جنيه، تلاه الدرهم الإماراتي الذي سجل سعر شراء 13.5 جنيه وسعر بيع 13.6 جنيه.

كما ارتفع سعر الريال القطري إلى 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع، بينما وصل الدينار الأردني إلى 70.21 جنيه للشراء و70.60 جنيه للبيع. أما بالنسبة للعملات الأجنبية، فقد سجل الدولار الأمريكي سعر شراء 49.86 جنيه وسعر بيع 49.96 جنيه، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في ظل التقلبات العالمية. وتراجع سعر اليورو إلى 57.77 جنيه للشراء و57.89 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 66.80 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع.

ولا يقلّ اهتمام المتداولين عن الفرنك السويسري، الذي وصل إلى 62.85 جنيه للشراء و63 جنيهًا للبيع. أما اليوان الصيني فسجل سعر شراء 7.37 جنيه وسعر بيع 7.39 جنيه، في حين بلغ سعر مائة ين ياباني 31.10 جنيه للشراء و31.16 جنيهًا للبيع. تُظهر هذه البيانات أن معظم العملات شهدت تراجعًا طفيفًا في قيمتها مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس تأثير التغيرات في أسعار السلع العالمية والسياسات النقدية الإقليمية.

وقد أدت هذه التحركات إلى تقليل الفجوة بين أسعار الشراء والبيع في السوق المحلي، مما يسهم في تعزيز شفافية الأسعار للمستثمرين ومتداولي العملات. يظل البنك المركزي في موقعه المعتاد لتحديد أسعار الصرف بدقة، مع مراعاة المتطلبات النقدية للبلاد والظروف الاقتصادية المتغيرة. يتوقع الخبراء أن تستمر هذه الاتجاهات المتراجعة في حال استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية، مع إمكانية حدوث تقلبات مستقبلية بناءً على التطورات في سياسات الفوائد وأسواق السلع





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