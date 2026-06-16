انخفاض حاد في أسعار الدواجن بالأسواق المصرية raises concerns over market stability

شهدت أسعار الدواجن في مصر انخفاضًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين، حيث تراجع سعر الكيلو في المزرعة من 75 إلى 60 جنيها. ويأتي هذا الانخفاض رغم ارتفاع أسعار بعض الأصناف مثل الفراخ البلدي، بينما سجلت أسعار البيض تراجعًا حادًا خاصة للبيض الأحمر الذي هبط من 140 إلى 75 جنيها للكرتونة. وأرجع الخبراء ذلك إلى وفرة الإنتاج نتيجة التوسع في دورات التربية وتحسن أوضاع الأعلاف، مؤكدين أن السوق يخضع لقوانين العرض والطلب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من تحديات مستمرة تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتغيرات الموسمية في الاسته.

انخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ في السوق المصرية اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة حوالي 60 جنيها، بعد أن وصل إلى 75 جنيها، أي بتراجع قدره 15 جنيها خلال يومين فقط.

وواصلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض ليصل سعر الكيلو إلى 60 جنيها بعد أن كان 65 جنيها في الأيام الماضية، ويُباع للمستهلك بسعر 73 جنيها. كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات لتصل إلى حوالي 40 جنيها للكيلو في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 52 جنيها.

في المقابل، سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 90 جنيها بعد أن كان 102 جنيهات، ويُباع للمستهلك بـ 100 جنيه، بينما ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة إلى 120 جنيها ويُباع للمستهلك بـ 130 جنيها. وتنوعت أسعار قطع الدواجن، حيث انخفض سعر كيلو البانيه من 250 إلى ما بين 160 و170 جنيها في بعض المحلات، وتراوح سعر كيلو الأوراك بين 60 و80 جنيها، وكيلو الأجنحة بين 50 و60 جنيها، بينما استقر سعر زوج الحمام على 190 جنيها.

على صعيد البيض، وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 65 جنيها للجملة وتباع للمستهلك بـ 75 جنيها بعد أن كانت تُباع بنحو 140 جنيها، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 65 جنيها للجملة وتباع للمستهلك بـ 80 جنيها، وبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 100 جنيه للجملة و110 جنيها للمستهلك. وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن في السوق المصرية تخضع مباشرة لقواعد العرض والطلب، موضحًا أن زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما زيادة المعروض أو تراجع الاستهلاك تنعكس في انخفاضات سعرية.

وأشار الزيني إلى أن قطاع الدواجن شهد وفرة إنتاجية ملحوظة خلال الأشهر الماضية نتيجة التوسع في دورات التربية وزيادة أعداد القطعان، إلى جانب تحسن أوضاع الأعلاف وتوافر مستلزمات الإنتاج، مما ساهم في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار. وأضاف أن الصناعة تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر، حيث توفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتجاوز استثماراتها 100 مليار جنيه، وقد نجحت مصر في تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة بفضل التوسع في الاستثمارات والدعم المحلي، مما قلل الاعتماد على الواردات.

ومع ذلك，أوضح الزيني أن المنتجين ما زالوا يواجهون تحديات مثل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن التغيرات الموسمية في الاستهلاك، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك لضمان استقرار السوق وتحقيق عوائد عادلة للمنتجين وأسعار مناسبة للمستهلكين





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