انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم 8 نوفمبر 2026 وتفاصيل الأعيرة المختلفة

انخفاض ملحوظ لأسعار الفضة في مصر اليوم 8 نوفمبر 2026 حيث سجل الجرام النقي نحو 90.85 جنيه بتراجع 1.36% وسط متابعة المستثمرين للتغيرات السوقية.

شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 تراجعًا ملحوظًا، حيث تواصل المعدن الأبيض تحركاته عند مستويات دون متوسطاته الأخيرة، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات أسعار هذا المعدن النفيس، لا سيما مع انخفاض تكلفة شرائه مقارنة بالذهب. وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 90.85 جنيه، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.36%، بينما بلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 87.12 جنيه.

تفاصيل أسعار الفضة حسب الأعيرة المختلفة

على مستوى الأعيرة الأخرى، سجل جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 84.12 جنيه، وبلغ سعر جرام الفضة عيار 900 نحو 81.84 جنيه، بينما سجلت الفضة عيار 875، المعروفة بالسوق باسم الفضة السعودية، نحو 79.57 جنيه، وسجل جرام الفضة عيار 800 نحو 72.75 جنيه. وعلى مستوى الأعيرة الأقل، وصل سعر جرام الفضة عيار 750 إلى 68.21 جنيه، فيما سجل جرام الفضة عيار 585 نحو 53.20 جنيه.

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الأوزان الكبيرة وأسعار الأونصة العالمية

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية والمحلية للأوزان الكبيرة، سجلت أوقية الفضة نحو 2825.75 جنيه، بما يعادل 50.22 دولار، بينما بلغ سعر كيلو الفضة النقية نحو 90 ألفا و850 جنيها. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تسجيل أونصة الفضة عالميا نحو 50.22 دولار، وفقا للمؤشرات السعرية الواردة في التحديث الصباحي، في حين سجل الدولار المصرفي 54.67 جنيه.

التحليل التاريخي لانخفاض أسعار الفضة منذ بداية العام

تكشف المؤشرات التاريخية عن تراجع سعر جرام الفضة النقية بنحو 26.70% منذ بداية عام 2026، مقارنة بسعر افتتاح العام البالغ 123.94 جنيه، كما يقل السعر الحالي بنحو 57.14% عن أعلى مستوى تاريخي مسجل عند 211.98 جنيه في 29 يناير 2026. وسجل متوسط سعر الجرام خلال آخر 30 يوما نحو 96.29 جنيه، وهو ما يعني أن السعر الحالي يقل عن هذا المتوسط بنحو 5.65%.

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فرص الاستثمار ونصائح للتعامل مع السوق

يمثل تراجع أسعار الفضة فرصة أمام الراغبين في الشراء، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها، إذ يظل المعدن الأبيض متأثرا بتحركات الدولار عالميا، وأسعار الفائدة، والطلب الصناعي والاستثماري. وينصح الراغبون في الاستثمار بمقارنة أسعار السبائك قبل الشراء، والانتباه إلى قيمة المصنعية والفرق بين سعري البيع والشراء، مع الاحتفاظ بالفواتير والتعامل مع مصادر موثوقة.

تطورات أخرى في السوق والقطاع الرياضي

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للحرس الوطني الإماراتي عن إنقاذ 22 شخصًا إثر حريق على متن سفينة شحن في بحر عمان، بينما تم ضبط سبعة أطفال ألقوا أكياس مياه على السيارات المارة في شوارع العبور بالقليوبية. كما أوقف اتحاد الكرة مهلة أخيرة من حسام حسن لإنهاء أزماته، وعُرف موقف الأهلي من صفقة الدوري الليبي، فيما أُثيرت ضجة بسبب سر غضب موهبة الأهلي قبل مباراة السكة الحديد بسبب تعهدات لم تُنفذ.