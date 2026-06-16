انخفاض طفيف في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات، بعد ارتفاعها أمس. ويأتي ذلك وسط تذبذب الأسواق العالمية وترقب المستثمرين.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 انخفاض اً طفيفاً في جميع الأعيرة مع بداية التعاملات الصباحية داخل أسواق الصاغة المحلية، وذلك وفقاً لأحدث التحديثات الصادرة عن مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث المعادن النفيسة.

يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً في منتصف تعاملات أمس الإثنين، حيث ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهاً مصرياً عن بداية التعاملات الصباحية، قبل أن تستقر الأسعار في ختام الجلسة. ويرجع المحللون هذا التذبذب إلى تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى حالة من الترقب لدى المستثمرين لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات شعبة الذهب وتحديثات مؤسسة جولد بيليون، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 7160 جنيهاً للشراء دون إضافة المصنعية، مسجلاً انخفاضاً بنحو 6 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس الإثنين، في حين بلغ سعر البيع 7126 جنيهاً. أما جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المحلية، فقد سجل 6265 جنيهاً للشراء بانخفاض قدره 5 جنيهات، وسعر بيع بلغ 6235 جنيهاً.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5370 جنيهاً للشراء، بانخفاض 4 جنيهات، وسعر بيع 5344 جنيهاً. وسجل عيار 14 نحو 4177 جنيهاً للشراء و4157 جنيهاً للبيع. فيما بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 50120 جنيهاً للشراء بانخفاض 40 جنيهاً، و49880 جنيهاً للبيع. ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في إطار التصحيحات السعرية التي تشهدها أسواق الذهب محلياً وعالمياً، حيث يتأثر السعر بعوامل عدة منها حركة الأسواق العالمية وأسعار الفائدة والتضخم.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الطلب على الذهب في مصر لا يزال مرتفعاً كملاذ آمن، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية. ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة تطورات الأوضاع في الأسواق الدولية، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة. وتعد هذه التحركات فرصة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء لشراء الذهب عند مستويات منخفضة نسبياً، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية





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أسعار الذهب مصر انخفاض عيار 21 جولد بيليون

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