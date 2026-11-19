انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.. تفاصيل حصرية لأسعار عيار 18 و21 و24 والجنيه الذهب في السوق المحلية.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية هبوطًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2026، مقارنة بمستوياته التي سُجلت في اليوم السابق. فقد انخفض سعر جرام الذهب من عيار 18 بنحو 85.75 جنيه في سعر الشراء، كما انخفض بنفس القيمة في سعر البيع.

وتواصلت موجة التراجع لتشمل مختلف أنواع السبائك والأحجار الكريمة، حيث لم يكن الانخفاض مقتصراً على العيار الأقل تركيزًا، بل شمل أيضًا عيار 21 وعيار 24، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في قيمة الجنيه الذهب، مما أثار تساؤلات المستثمرين حول توقيت الدخول للسوق.

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أسعار عيار 18 والانهيار الجديد

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4932.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4975.75 جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس.

وبالمقارنة مع البيانات التي تم تسجيلها أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2026، كانت الأسعار المسجلة 5018.5 جنيه للشراء و5061.5 جنيه للبيع، مما يعني أن الجرام فقد 85.75 جنيه في كلا السعرين خلال يوم تداول واحد.

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تفاصيل أسعار العيار 21 و24

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو النوع الأكثر تداولاً في السوق المحلية، نحو 5755 جنيهًا للشراء و5805 جنيهات للبيع اليوم الخميس.

وقد تراجع هذا العيار بقيمة 100 جنيه في سعري الشراء والبيع مقارنة بأسعار الأمس التي كانت 5855 جنيهًا للشراء و5905 جنيهات للبيع.

وفيما يخص عيار 24، سجل الجرام نحو 6577.25 جنيهًا للشراء و6634.25 جنيهًا للبيع اليوم، مقابل 6691.5 جنيه للشراء و6748.5 جنيه للبيع أمس، مسجلاً تراجعاً قدره 114.25 جنيه في كلا السعرين.

تراجع الجنيه الذهب والخسارة المحتملة

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 46040 جنيهًا للشراء و46440 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ46840 جنيهًا للشراء و47240 جنيهًا للبيع أمس الأربعاء.

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وبذلك فقد الجنيه الواحد 800 جنيه في سعر الشراء ومثلها في سعر البيع، وهو تراجع يعكس تقلبات قوية في السوق المحلية.

تشير هذه الأرقام إلى أن السوق المصري يشهد تقلبات كبيرة تتطلب من المستثمرين توخي الحذر، حيث سجل الجرام خسارة تتجاوز الـ80 جنيهًا للعيار 18 وأكثر من 100 جنيه للعيار 21.

وتستمر مراقبة الأسواق لتقييم ما إذا كان هذا الانخفاض مؤقتًا أم بداية لاتجاه هبوطي جديد يؤثر على محفظة المستثمرين المصريين.