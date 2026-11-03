انخفاض أسعار الذهب في مصر 2 نوفمبر 2026.. تفاصيل العيارات

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 مقارنة بأواخر أكتوبر، مع انخفاض ملحوظ في أسعار العيارات المختلفة والجنيه الذهب والأونصة.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين الثاني من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين تراجعا ملحوظا مقارنة بالأسعار المسجلة في نفس اليوم من الأسبوع الماضي. حيث انخفضت أسعار بيع وشراء جميع عيارات الذهب في محلات الصاغة، مما يعكس حركة تنازلية في السوق المحلي خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.

انخفاض أسعار عيار 21 و 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 6140 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6090 جنيها. وهذا المقارن بسعر يوم الاثنين السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، حيث كان سعر البيع 6290 جنيها والشراء 6250 جنيها. وبذلك يكون الانخفاض في سعر البيع قد بلغ 150 جنيها، في حين تراوح تراجع سعر الشراء بين 160 جنيها.

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في سياق متصل، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7015 جنيها للبيع و6960 جنيها للشراء. وفي التاريخ المقارن، كان سعر البيع 7190 جنيها والشراء 7145 جنيها. وبالتالي، انخفض سعر البيع بنسبة 175 جنيها، بينما تراجع سعر الشراء بمقدار 185 جنيها، مما يشير إلى اتساع فجوة التراجع في العيار الأعلى نقاء.

تراجع أسعار عيار 18 و 14 الذهب

بالنسبة للعيار الأقل نقاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5265 جنيها للبيع و5220 جنيها للشراء. وبالمقارنة مع أسعار 26 أكتوبر التي كانت 5390 جنيها للبيع و5355 جنيها للشراء، سجل التراجع 125 جنيها في سعر البيع و135 جنيها في سعر الشراء. وهذا يدل على أن الخسارة في القيمة تتفاوت قليلا بين أسعار البيع والشراء.

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أما عيار 14، فقد بلغ سعر البيع 4095 جنيها، مقابل 4195 جنيها في 26 أكتوبر، بانخفاض قدره 100 جنيه. وسجل سعر الشراء 4060 جنيها، مقابل 4165 جنيها، بتراجع 105 جنيهات. ويظهر هذا التراجع المستقر أن انخفاض الأسعار شمل جميع مستويات العيارات المتاحة في السوق المصري دون استثناء.

تراجع الجنيه الذهب والأونصة عالميا

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 49120 جنيها للبيع و48720 جنيها للشراء. وبالمقارنة مع أسعار الاثنين 26 أكتوبر، التي سجلت 50320 جنيها للبيع و50000 جنيه للشراء، انخفض سعر بيع الجنيه الذهب بـ1200 جنيه، بينما تراجع سعر الشراء بـ1280 جنيها. وهذا الانخفاض الكبير يعكس تأثير التراجع في السعر العالمي للذهب على القطع المحلية.

كما بلغ سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم 218260 جنيها للبيع و216480 جنيها للشراء. وكان سعر الأونصة في 26 أكتوبر نحو 223590 جنيها للبيع و222170 جنيها للشراء. وبذلك تراجع سعر البيع 5330 جنيها، بينما انخفض سعر الشراء 5690 جنيها مقارنة بالأسعار السابقة. هذا التراجع الكبير في الأونصة يعكس انخفاض السعر بالدولار الأمريكي، حيث سجلت الأونصة اليوم 3912.06 دولار، مقابل 4015.26 دولار في 26 أكتوبر، بانخفاض قدره 103.20 دولار.