تراجعت أسعار الفضة في مصر إلى 79.92 جنيه للجرام النقي عيار 999، بفقدان قيمته بنسبة 1.16%، فيما تكشف البيانات التاريخية عن خسائر حادة منذ بداية العام.

شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية هبوطاً جديداً خلال تعاملات يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026، حيث انخفضت قيمة جرام الفضة النقية عيار 999 لتسجل نحو 79.92 جنيه. جاء هذا الانخفاض وسط ضغوط متزامنة على الأسعار العالمية للمعدن الأبيض، في وقت تشير فيه المؤشرات التاريخية إلى خسائر كبيرة شهدتها الفضة منذ بداية العام الحالي.

الفضة النقية عيار 999 وفقاً لأحدث مؤشرات الأسعار الصادرة عن السوق المحلية، سجل جرام انخفاضاً نسبته 1.16% ليصل إلى 79.92 جنيه. وفي سياق متصل، تراجع جرام الفضة البريطانية عيار 958 ليسجل 76.64 جنيه، بينما انخفض سعر الفضة الإسترليني عيار 925 ليصل إلى 74 جنيهًا.

امتد التراجع في الأسعار ليشمل مختلف درجات الفضة المتاحة في الأسواق، حيث سجل جرام الفضة عيار 900 نحو 72 جنيهًا، وعيار 875 نحو 70 جنيهًا. كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 64 جنيهًا، فيما هبط سعر جرام الفضة عيار 750 إلى نحو 60 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الفضة عيار 585 ليصل إلى 46.80 جنيه.

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على مستوى الأوزان الاستثمارية الكبيرة، سجلت أوقية الفضة نحو 2485.79 جنيه، بما يعادل 41.94 دولار أمريكي. وفيما يخص الكميات الكبيرة، بلغ سعر كيلو الفضة النقية نحو 79,920 جنيهًا، مما يعكس التراجع الشامل في قيمتها المحلية والدولية.

تحليل الأداء التاريخي وخسائر العام

تكشف قراءة الأداء التاريخي لأسعار الفضة عن تحول لافت في مسارها، إذ تراجع سعر جرام عيار 999 بنسبة 35.52% منذ بداية عام 2026، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بلغ 123.94 جنيهًا. وهذا الانخفاض الحاد يعكس ضغوطاً كبيرة تعرض لها المعدن خلال الأشهر الماضية.

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تزداد الصورة وضوحاً عند مقارنة السعر الحالي بالقمة التاريخية التي سجلها المعدن في 29 يناير 2026، عندما وصل الجرام النقي إلى 211.98 جنيه. وبذلك أصبح السعر الحالي أقل من هذه القمة بنحو 62.30%， مما يشير إلى فجوة سعرية واسعة استهدفت المستثمرين في تلك الفترة.

كما يقل السعر الحالي بنحو 11.60% عن متوسط تداولات آخر 30 يومًا، والذي بلغ 90.40 جنيه، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الهابطة على المعدن الأبيض وعدم استقرار أسعاره في المدى القصير.

نصائح للمستثمرين وفرص الشراء

يمثل انخفاض الأسعار الحالي فرصة محتملة أمام الراغبين في شراء المشغولات الفضية أو السبائك، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأسعار وصلت إلى قاعها النهائي. يجب على المشتري التمييز بين السعر الاسترشادي للجرام والسعر النهائي عند الشراء، إذ تضاف المصنعية والضرائب والرسوم وفقًا لنوع المنتج والتاجر.

تختلف تكلفة السبائك عن تكلفة المشغولات بشكل كبير، حيث يكون هامش المصنعية في الحلي أعلى منه في السبائك الاستثمارية. أما المستثمرون، فعليهم متابعة تحركات الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا، لأنهما من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الفضة داخل مصر.

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يُذكر أن الفضة من المعادن التي تجمع بين الاستخدام الصناعي والطلب الاستثماري، وهو ما يجعل تحركاتها مرتبطة بعوامل تتجاوز مجرد الإقبال على المشغولات والحلي، وتتأثر بشكل مباشر بأداء العملات والأسواق العالمية.