انخفاض حاد في أسعار الذهب في مصر.. وتراجع الأعيرة يثير الترقب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضًا كبيرًا في جميع الأعيرة، متأثرة بتقلبات السوق العالمي وسعر الدولار. تعرف على التفاصيل وأسعار العيارات المختلفة.

شهد سوق الذهب في مصر اليوم انخفاضًا ملحوظًا ومفاجئًا في أسعار جميع الأعيرة، مما أثار حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين على حد سواء. يأتي هذا التراجع في ظل تأثيرات مباشرة من حركة أسعار الذهب العالمية وتقلبات سعر الدولار في السوقين الموازي والرسمي.

ويعكس هذا الانخفاض حالة من عدم اليقين والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بشكل كبير على أسواق المعادن الثمينة. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا وشعبية في مصر، انخفاضًا ليصل إلى 6,985 جنيهًا للبيع و6,955 جنيهًا للشراء، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى ما دون حاجز الـ 56 ألف جنيه، حيث بلغ 55,880 جنيهًا للبيع و55,640 جنيهًا للشراء. هذا الانخفاض يعتبر كبيرًا ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

وتفصيلاً، سجل عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 7,985 جنيهًا للبيع، مما يعكس تراجعًا في الطلب الاستثماري على الذهب الخام عالي النقاء، بالتزامن مع حركة تصحيح في الأسعار العالمية. أما عيار 21، فقد شهد انخفاضًا واضحًا ليصل إلى 6,985 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تأثيرًا في السوق المصري، ما أدى إلى حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين. وفيما يخص عيار 18، فقد واصل الهبوط ليسجل 5,985 جنيهًا للبيع، متأثرًا بانخفاض الطلب على المشغولات الذهبية المتوسطة.

بينما تراجع عيار 14 إلى 4,655 جنيهًا، ويُستخدم غالبًا في المشغولات منخفضة التكلفة. وسجل الجنيه الذهب انخفاضًا جديدًا إلى 55,880 جنيهًا، ما يعكس تراجعًا في القوة الشرائية للمستثمرين الصغار الذين يعتمدون عليه كأداة ادخار. وعلى المستوى العالمي، بلغت الأونصة الذهبية 4,679.68 دولار، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق المصري. كما استقر سعر الدولار في سوق الصاغة عند 53.06 جنيه مقابل 52.55 جنيه في البنوك، مما يوضح استمرار الفجوة بين السعرين وتأثيرها على تسعير الذهب محليًا.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب في مصر في سياق عالمي يشهد تقلبات مستمرة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب قرارات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الذهب. ومن المتوقع أن يستمر هذا التقلب في الأسعار خلال الفترة القادمة، ما يتطلب من المستهلكين والمستثمرين توخي الحذر ومتابعة التطورات في السوق قبل اتخاذ أي قرارات شراء أو بيع.

كما أن الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي تزيد من حالة عدم الاستقرار في التسعير اليومي للذهب، وتجعل من الصعب التنبؤ بحركة الأسعار بدقة. ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من هذه الفجوة وتوحيد سعر الصرف، وذلك بهدف استقرار أسعار الذهب وحماية المستهلكين والمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على التجار الالتزام بالشفافية والإفصاح عن الأسعار بشكل واضح، وذلك من أجل بناء الثقة بين التجار والمستهلكين





