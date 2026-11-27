تستعد مصر لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط الرياح وتوقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة على الساحل الشمالي. تعرف على تفاصيل الحالة الجوية وتوقعات الأرصاد لأيام الأسبوع القادم.

أعلنت الدكتورة منار غانم ، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن بدء تأثر البلاد بحالة من التقلبات الجوية المستمرة مع بداية الأسبوع المقبل. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية المستقرة حالياً على معظم أنحاء الجمهورية، مع توقعات بفرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة ونشاط قوي للرياح على العديد من المحافظات.

تفاصيل انخفاض درجات الحرارة الحالية

تشير بيانات مركز التنبؤات إلى تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها، قادمة في معظمها من جنوب أوروبا وتمر على البحر المتوسط. هذا التدفق الهوائي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية أو أقل قليلاً، مما يوفر إطلالة صيفية مريحة نسبياً في الوقت الحالي.

Also read موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل The Pitt

أوضح المتحدث الرسمي أن الطقس خلال ساعات النهار يكون مائلاً للدفء على معظم محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل حاراً على محافظات جنوب الصعيد. تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 22 و23 درجة مئوية حالياً، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في الوضع المناخي قبل الموجة القادمة.

توقعات الأمطار وسقوط الشبورة المائية

أضافت الدكتورة منار غانم خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن هناك فرصاً لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين. في المقابل، تضعف فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية، ولا تتجاوز احتمالاتها نحو 10% في تلك النطاقات الجغرافية.

Advertisement

كما رصدت المتنبئة ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من البلاد، التي قد تحجب جزءاً من أشعة الشمس وتكون مصحوبة بفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت الأرصاد من استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تصل إلى حد الكثافة أحياناً، مما يؤثر سلباً على مستوى الرؤية الأفقية.

تحذيرات من موجة تقلبات جوية قادمة

كشفت التقارير عن بدء موجة من التقلبات الجوية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع منخفض آخر على سطح البحر. هذا التفاعل الجوي قد يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في حالة الطقس، مع استمرار تكون الشبورة في الصباح الباكر وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة لتشغيل كشافات الشبورة والالتزام بتعليمات المرور.

توقعت المتنبئ الجوي تراجع درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة تأثير المنخفض الجوي الجديد لتسجل نحو 20 و21 درجة مئوية. كما تنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل إلى ما بين 10 و12 درجة، مع وجود فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة خاصة على المناطق الساحلية ونشاط قوي للرياح قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق.

أكدت الدكتورة منار غانم أن شدة التقلبات الجوية ستختلف من محافظة إلى أخرى وفقاً لطبيعة تأثير المنخفض الجوي، مشيرة إلى أن تطورات الحالة الجوية تخضع للمتابعة المستمرة. دعت المواطنين لضرورة متابعة النشرات الجوية للاطلاع على آخر التحديثات بشأن فرص الأمطار ونشاط الرياح ودرجات الحرارة، مع التنبيه بعدم الانخداع بارتفاع الحرارة النسبي أثناء النهار مقارنة بانخفاضها الحاد ليلاً.