انخفاض حاد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يصل إلى 90 قرشا مع تراجع مفاجئ في أسعار الذهب

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 90 قرشا في جميع البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، مع انعكاسات إيجابية على أسعار الذهب وإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل غدا.

شهدت أسواق الصرف في مصر انخفاضا ملحوظا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، حيث تراجع السعر بمقدار接近 90 قرشا تقريبا في معظم البنوك العاملة في البلاد.

وقد بلغ سعر الشراء في بنك أبوظبي الأول 51 جنيها مقابل 51.10 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع. كما ذكرت نشرة خدمية من موقع صدى البلد الإخباري أن بنك فيصل والإسكندرية إضافة إلى البنك التجاري الدولي وبنك نكست حددت سعر الشراء في 51.05 جنيه والبيع في 51.15 جنيه. في المقابل، أظهر البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي وبنك مصر والمصرف المتحد أسعارا متقاربة حيث بلغت 51.07 جنيه للشراء و51.17 للبيع.

أما أعلى سعر للشراء فكان في بنك قناة السويس عند 51.25 جنيه للشراء و51.35 للبيع. وقد صاحب هذا الانخفاض في سعر الصرف تراجع مفاجئ في أسعار الذهب في السوق المحلي، مما يشير إلى تأثير التقلبات النقدية على الأصول الآمنة التقليدية.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحسن في قيمة الجنيه على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل سوق العقارات، حيث أعلنت جهات حكومية عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل غدا، مع تحديد مقدم الحجز بمبلغ 100 ألف جنيه، مما قد يزيد من القدرة الشرائية للمواطنين. وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الدولة لاستقرار الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية





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