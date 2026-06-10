انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 13٪ في مايو 2026 وتباين أسعار السلع في مصر

تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوضح انخفاض التضخم السنوي إلى 13٪ في مايو 2026، مع ارتفاع طفيف في التضخم الشهري وتأثيرات متفاوتة على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

شهدت جمهورية مصر العربية في شهر مايو 2026 انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 13٪ مقارنةً بـ13.4٪ في شهر أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هذا الانخفاض يعكس تحسنًا طفيفًا في الأسعار العامة للسلع والخدمات، إلا أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.4٪ مقارنةً بشهر أبريل، ما يدل على وجود ضغوط سعرية مستمرة في بعض القطاعات. وسجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين أعلى مستوى له في السنة، حيث بلغ 292.0 نقطة في مايو، ما يشير إلى أن مستويات الأسعار لا تزال مرتفعة رغم التباطؤ النسبي في معدل التضخم السنوي. وبحسب الإصدار الأخير للبيانات الإحصائية، فإن الارتفاع في أسعار السلع الغذائية كان العامل الأساسي وراء الزيادة الشهرية.

فقد ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3٪، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5٪، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3٪. كما سجّلت الفواكه أعلى ارتفاع بلغ 12.7٪، يليه الزيوت والدهون بنسبة 0.5٪ والخضروات بنسبة 1.7٪. وفي الوقت نفسه، سجلت أسعار المواد غير الغذائية ما زالت في موقع الصعود، مثل الأقمشة والملابس الجاهزة التي ارتفعت كلٌ منها بنسبة 1.7٪، وصيانة وإصلاح السكن بنسبة 0.8٪، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.0٪.

أما خدمات الاتصالات فقد شهدت ارتفاعًا حادًا، حيث ارتفعت المعدات والخدمات المرتبطة بالهاتف والفاكس بنسبة 10.4٪، ما يعكس تزايد الطلب على هذه الخدمات في ظل التحول الرقمي المتسارع. من جانب آخر، شهدت بعض القطاعات انخفاضًا في الأسعار، ما ألّف لتباين واضح في مسار التضخم. فقد انخفضت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.9٪، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الامتعة الشخصية بنسبة 0.3٪ وخدمات الفنادق بنسبة 0.2٪ وخدمات النقل بنسبة 0.2٪.

هذا التراجع أعطى أملًا لبعض الفئات المستهلكة من تخفيف العبء المالي، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير الاتجاه العام للارتفاع في أسعار السلع الأساسية. كذلك، تواجه صناعة الدواجن تحديًا جديدًا بسبب انخفاض أسعار الدواجن، ما يثير مخاوف حول استدامة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي. في ختام التقرير، يبقى التحدي الرئيسي هو تحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغوط التضخمية على الأسر المصرية





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