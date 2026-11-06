انخفاض حاد في بورصات وول ستريت وقرار بنك إنجلترا برفع الفوائد

تعيش الأسواق العالمية اضطرابات شديدة مع تهاوي مؤشرات وول ستريت بنسب كبيرة وارتفاع أسعار النفط، فيما رفع بنك إنجلترا الفائدة لمواجهة التضخم وارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الروسي.

دخلت الأسواق المالية العالمية مرحلة من التقلبات الشديدة والانقسام الواضح في اتجاهات البنوك المركزية بعد إغلاق تعاملات يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، حيث شهدت بورصات الولايات المتحدة موجة بيع حادة قادتها أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

انهيار مؤشرات وول ستريت وأثره المباشر

شهد مؤشر ناسداك للمؤشرات تراجعاً حاداً بلغ نحو 5.5% في واحدة من أسوأ الجلسات التي يشهدها هذا المؤشر منذ أبريل 2026، مما يعكس فقدان المستثمرين للثقة في نمو الشركات التقنية المرتفع.

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في السياق نفسه، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضاً بنسبة 4.4%، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.4% من قيمته الإجمالية، مما يثبت عمق الخسائر التي خلفتها عمليات البيع على نطاق واسع.

وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية وشركات الذكاء الاصطناعي هي الأكثر تضرراً في هذه القائمة، حيث هبط مؤشر أشباه الموصلات بنسبة كبيرة تقارب 12% وسط مخاوف جادة من تأثير المتغيرات السياسية الأمريكية على مشروعات مراكز البيانات العملاقة.

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قرارات البنوك المركزية وتباين الاستراتيجيات

في تطور مفاجئ ومهم للبنوك المركزية، ارتفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 4% في أول زيادة للأسعار منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك في محاولة مباشرة لمواجهة الضغوط التضخمية.

يربط البنك المركزي الأوروبي بين قراره المستقبلي وتطورات التضخم، حيث أكدت كريستين لاجارد أن البنك يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال رفع الفائدة خلال ديسمبر المقبل بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة.

في المقابل، أظهرت تصريحات البنوك المركزية الأخرى تبايناً واضحاً في المواقف، مع استمرار المخاوف العالمية من عودة التضخم وتأثير أسعار الطاقة المرتفعة على استقرار الاقتصادات الكبرى في مختلف القارات.

ارتباط النفط بالجغرافيا السياسية وبيانات الوظائف

ارتفعت أسعار النفط بنسب تتراوح بين 3 إلى 4% خلال تعاملات يوم الخميس، بعد أن سجلت تراجعات حادة في الجلسة السابقة مباشرة، مما يعكس ارتباط السوق المباشر بتطورات الحرب الإيرانية ومستقبل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

استقر الدولار الأمريكي بشكل عام خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، بينما اتجه المستثمرون نحو عملة الين الياباني والفرنك السويسري باعتبارهما ملاذاً آمناً مع تصاعد مخاوف الأسواق من مزيد من التقلبات في الربع الأخير من العام.

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على صعيد النمو الاقتصادي، أعلن البنك المركزي الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، مع توقعات رسمية باستمرار هذا النمط من النمو خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.

توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي والأسواق الناشئة

تتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يمثل اختباراً حاسماً لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وقد يحدد ما إذا كانت الأسواق ستستوعب صدمة أسهم التكنولوجيا أم ستدخل في موجة جديدة من التقلبات.

يمكن أن تنعكس تقلبات أسعار النفط بشكل مباشر على تكلفة استيراد الطاقة في الدول المصدرة، بينما تؤثر تحركات الدولار في تكلفة الواردات والتجارة الخارجية، مما يبرز أهمية متابعة قرارات البنوك المركزية.

يظل سعر الذهب مرتبطاً باتجاهات الأسواق العالمية وسعر الصرف المحلي، في حين أن استمرار ارتفاع الفائدة عالمياً قد يفرض ضغوطاً شديدة على تدفقات رؤوس الأموال وتكلفة التمويل، وهو ما يجعل القرارات الأمريكية والأوروبية ذات أهمية خاصة للأسواق الناشئة.