انخفاض أسعار الذهب في مصر: تراجع ملحوظ في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية على خلفية تصريحات أمريكية. تقرير مفصل عن أسعار مختلف عيارات الذهب والجنيه الذهب، بالإضافة إلى أسعار السبائك والأوقية.

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، حيث تراجع سعر الجرام الواحد بنحو 20 جنيهًا مقارنة بأسعار مساء أمس. هذا الانخفاض يعكس تأثير التطورات العالمية والإقليمية على أداء المعدن الأصفر، ويدل على حساسية السوق ال مصر ية تجاه الأحداث السياسية وال اقتصاد ية.

يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية، حيث أثرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار على مضيق هرمز على معنويات المستثمرين، مما دفعهم إلى إعادة تقييم استثماراتهم، وتحويل أموالهم إلى أصول أكثر أمانًا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب، وبالتالي تراجعه في الأسعار. علاوة على ذلك، يمثل هذا التراجع فرصة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، حيث يمكنهم الاستفادة من الأسعار المنخفضة لشراء الذهب أو تعزيز حيازاتهم منه، مع مراعاة العوامل المؤثرة على السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

بشكل مفصل، تراجعت أسعار الذهب في مختلف العيارات. فقد انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4766 جنيهًا للجرام، بينما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 6128 جنيهًا للجرام. كما شهد سعر الذهب عيار 21 انخفاضًا إلى 7150 جنيهًا للجرام، في حين تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 8171 جنيهًا للجرام. أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد انخفض سعره أيضًا ليصل إلى 57200 جنيه، وهو ما يعادل قيمة الذهب الصافي في الجنيه. يذكر أن هذه الأسعار قد تختلف قليلًا من تاجر لآخر. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار سبائك الذهب والأوقية. سجلت سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات نحو 81710 جنيهات، في حين بلغ سعر الأونصة (التي تحتوي على 31.1 جرام) نحو 254118 جنيهًا. أما سبيكة الذهب بوزن 50 جرامًا فقد سجلت نحو 408550 جنيهًا. وتجدر الإشارة إلى أن سعر السبيكة يعتمد على سعر جرام الذهب من عيار 24.

على الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب بنسبة 0.49% ليصل إلى نحو 4726 دولارًا للأونصة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج. يعكس هذا الانخفاض الاتجاه العام في الأسواق العالمية، حيث تتأثر أسعار الذهب بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية. يُظهر هذا التراجع مدى تأثير الأحداث الخارجية على السوق المحلية، ويوضح أهمية متابعة التطورات العالمية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. من الضروري للمستثمرين والمتعاملين في الذهب متابعة هذه التغيرات بشكل مستمر، وتحليل العوامل المؤثرة، لتقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق الأرباح. كما ينصح بالتشاور مع الخبراء الماليين للحصول على رؤى أعمق وتوجيهات استثمارية مناسبة، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة.





