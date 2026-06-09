انخفاض مستمر في أسعار الدواجن والبيض مع إقبال كبير رغم خسائر المربين

تشهد أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية تراجعاً ملحوظاً مستمراً، مما引流 إقبالاً واسعاً من المواطنين على الشراء. وسجلت الفراخ البيضاء والبانيه والدواجن الساسو انخفاضات جديدة، بينما هوى سعر البيض إلى 65 جنيهاً للكرتونة في المزرعة. ويُ attributed هذا التراجع إلى زيادة الإنتاج التي تجاوزت الاكتفاء الذاتي، لكن ذلك تسبب في خسائر كبيرة للمربين بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف. وت Blick الشعبة إجراءات لتحويل البيض إلى منتجات مبسترة وفتح أسواق تصديرية جديدة، محذرة من أن الخسائر قد تدفع بعض المربين للتوقف وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجدداً إذا لم يتم تحقيق تصحيح سعري.

تشهد أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية انخفاضاً ملحوظاً مستمراً منذ فترة، مما دفع المواطنين إلى الإقبال الكبير على الشراء. سجلت أسعار الفراخ البيضاء نطاقاً بين 68 و69 جنيهاً للكيلو، وتباع في الأسواق بـ 78 إلى 79 جنيهاً.

أما سعر كيلو البانيه فتراوح بين 200 و210 جنيهاً حسب السوق. وانخفضت أسعار الدواجن الحمراء الساسو إلى ما بين 96 و97 جنيهاً للكيلو في البورصة، وتباع بالمحلات بين 107 و109 جنيهاً، مسجلة تراجعاً قدره حوالي 3 جنيهات. بالنسبة للبيض، وصل سعر الكرتونة إلى 65 جنيهاً في المزرعة، وتباع للمستهلك بـ 75 جنيهاً، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن اليوم السابق.

يُ attributed هذا الانخفاض إلى زيادة الإنتاج التي تجاوزت حد الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وفق ما أكد أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن. وأشار إلى أن البيض سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، ما يؤدي إلى ضغط هبوطي على الأسعار مع ازدياد المعروض. لكن هذا الانخفاض تزامن مع خسائر كبيرة للمنتجين، حيث能达到 تكلفة الإنتاج خروج الكرتونة من المزرعة بسعر لا يقل عن 115 جنيهاً، بينما تُباع حالياً بـ 60 جنيهاً تقريباً.

لمواجهة هذا الوضع، بدأت الشعبة إجراءات بالتنسيق مع وزارة الزراعة لبحث تحويل البيض إلى منتجات مبسترة أو مسحوق البيض، وكذا العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في دول الخليج وأفريقيا لاستيعاب الفائض. كما أن ارتفاع أسعار الأعلاف، التي يعتمد 90% إلى 95% من مكوناتها على الواردات المرتبطة بسعر الدولار، يمثل تحدياً إضافياً.

وحذر نبيل من أن استمرار المنتجين في تحمل الخسائر غير ممكن، وقد يؤدي خروج بعضهم من دورة الإنتاج إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار مجدداً، مؤكداً على ضرورة تحقيق تصحيح سعري لوصول سعر الكرتونة في المزرعة إلى أكثر من 115 جنيهاً





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أسعار الدواجن أسعار البيض الاكتفاء الذاتي خسائر المربين تصدير البيض

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