انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات 2 نوفمبر 2026

تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، وسط تباين في أسعار البنوك المصرية بين الشراء والبيع.

شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، وفقاً لآخر تحديثات البنوك المصرية. وسجل سعر الريال السعودي أعلى مستوى للشراء عند 14.86 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 14.76 جنيه في السوق المحلية.

تفاصيل أسعار الصرف في السوق المحلية

يبلغ متوسط سعر الريال السعودي حالياً نحو 14.73 جنيه مصري، مما يعكس حركة تصحيحية في أسعار العملات الخليجية الرئيسية. وفي هذا الإطار، حدد البنك المركزي المصري سعر الشراء عند 14.75 جنيه وسعر البيع عند 14.79 جنيه، ليكون المرجع الأساسي للتداول اليومي.

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تتباين الأسعار بشكل واضح بين المؤسسات المالية المختلفة، حيث تقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 14.86 جنيه مقابل 14.88 جنيه للبيع. ويأتي في المرتبة التالية بنك التعمير والإسكان الذي يقدم 14.83 جنيه للشراء و14.88 جنيه للبيع، مما يجعله خياراً مفضلاً للبائع.

مواقف البنوك الكبرى والمستثمرين

يختلف موقع البنوك الكبرى في تحديد أسعار الصرف، حيث يقدم بنك HSBC سعر شراء قدره 14.76 جنيه للبيع بـ14.79 جنيه. وفي حينه، يقدم البنك الأهلي الكويتي والبنك بيت التمويل الكويتي نفس السعر للشراء عند 14.75 جنيه، مع اختلاف بسيط في سعر البيع بين 14.78 جنيه.

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تتمثل استراتيجية بنك نكست والمصرف العربي الدولي في تقديم سعر شراء ثابت عند 14.75 جنيه، بينما يحدد سعر البيع عند 14.80 جنيه و14.79 جنيه على التوالي. هذا التباين يظهر تنافسية السوق وحرص البنوك على جذب العملاء بتوفير فروق أسعار جذابة بين الشراء والبيع.

التأثير المباشر وآفاق التبادل النقدي

على صعيد البنوك التجارية الكبرى، يقدم البنك المصري الخليجي سعر شراء قدره 14.74 جنيه، بينما يحدد البنك التجاري الدولي CIB السعر عند 14.73 جنيه للشراء و14.78 جنيه للبيع. كما يقدم بنك البركة سعر شراء عند 14.72 جنيه مقابل بيع بـ14.79 جنيه.

تتراجع الأسعار بشكل أكبر في بعض البنوك الأخرى، حيث يقدم بنك قناة السويس وأبوظبي الأول سعر شراء عند 14.70 جنيه. بينما يسجل بنك كريدي أجريكول والبنك الأهلي المصري وسك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي سعر شراء عند 14.68 جنيه، مما يشير إلى ضغط على أسعار البيع.

يواصل البنك العربي الأفريقي الدولي تقديم سعر شراء 14.68 جنيه مع بيع مرتفع عند 14.83 جنيه. وفي المقابل، يقدم بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر شراء 14.67 جنيه للبيع بـ14.78 جنيه، بينما يسجل بنك الكويت الوطني سعر شراء منخفض عند 14.62 جنيه مع أعلى سعر بيع عند 14.94 جنيه.

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تتواصل عملية التراجع في البنوك المتبقية، حيث يقدم بنك التنمية الصناعية سعر شراء 14.60 جنيه مقابل بيع 14.86 جنيه. ويأتي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB بنفس نطاق الأسعار السابقة، بينما يقدم المصرف المتحد سعر شراء متدنٍ عند 14.28 جنيه.

في الختام، يسجل البنك العقاري المصري العربي وسك أبوظبي التجاري أسعار شراء منخفضة عند 14.36 جنيه و14.39 جنيه على التوالي. ويحافظ بنك مصر على سعر شراء 14.68 جنيه، مما يعكس تبايناً واسعاً في سياسات التسعير عبر القطاع المصرفي المصري اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026.