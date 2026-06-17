انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50 جنيهًا لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف

تراجع سعر الدولار الأمريكي في جميع البنوك المصرية اليوم ليهبط تحت مستوى 50 جنيهًا للشراء والبيع، في علامة على استقرار سوق الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

شهد سوق الصرف المصري تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، حيث انخفض السعر في غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية، مسجلًا أدنى مستوى له خلال الأشهر الأخيرة وتهبط إلى ما دون 50 جنيهًا للشراء والبيع لأول مرة منذ ثلاثة أشهر ونصف.

ويأتي هذا الهبوط في إطار استقرار نسبي يشهده سوق النقد الأجنبي، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر وزيادة تدفقات العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. وفي التفاصيل، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.16 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الشراء 49.98 جنيه والبيع 50.08 جنيه. كما وصل السعر في بنك مصر إلى 49.97 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB نفس المستوى: 49.97 جنيه للشراء و50.07 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع. كما انخفض السعر في مجموعة أخرى من البنوك. ففي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل السعر 50.08 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

ووصل في بنك قناة السويس إلى 49.90 جنيه للشراء و50.00 جنيه للبيع. وسجلت مجموعة من البنوك، بما فيها بنك مصر، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والأهلي الكويتي، والعربي الأفريقي، والشركة المصرفية الدولية، والإسكندرية، والعقاري المصري العربي، وبنك HSBC، وميدبنك، سعرًا وسطيًا يبلغ 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع. وكانت أدنى الأسعار مسجلة في بنك قطر الوطني Bauer البنك سابقًا وبنك بي إم إ BM尽管 citation needed، حيث بلغ سعر الدولار 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

وفي بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي، وصل السعر إلى 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع. ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في أوضاع سوق الصرف، ويعزى إلى عدة عوامل، منها زيادة تدفقات العملات الأجنبية من السياحة والقناة والاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وتؤكد هذه التطورات أن الجنيه المصري يشهد استقرارًا متزايدًا أمام الدولار الأمريكي، مما ينعكس إيجابًا على القدرة على خفض تكلفة الواردات وتهدئة التضخم





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