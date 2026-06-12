انخفاض حاد في أسعار الطماطم والخضروات مع زيادة الإنتاج ووفرة المعروض

تشهد أسعار الطماطم والخضروات في الأسواق المصرية انخفاضاً كبيراً بنسب تصل إلى 60%، وذلك بسبب زيادة الإنتاج ووفرة المعروض. وفقاً لنائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، فإن التراجع يعزى إلى تحسن الإنتاج بعد مرحلةlys ait التغيرات الجوية والآفات. من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الأسعار الحالية مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، مع Davenport بأن الارتفاع السابق كان مؤقتاً وحدث خلال فترات فاصل العروات.

تشهد أسعار الطماطم في الفترة الحالية انخفاضات كبيرة مقارنة بالمستويات التي بلغتها قبل عيد الأضحى وبعده مباشرة. كانت الارتفاعات السابقة في أسعار الطماطم وبعض الخضروات الأخرى تعزى إلى فارق العروات الزراعية، أي الفترات الانتقالية بين المواسم.

بحسب ما كشفه النائب حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، فإن التراجع الملحوظ في الأسعار حالياً يرجع إلى زيادة الإنتاج ووفرة المعروض داخل الأسواق. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن الأسواق تشهد حالياً مزيداً من الإنتاج ووفرة كبيرة جداً في المنتجات، مشيراً إلى أن شعبة الخضار والفاكهة كانت قد توقعت قبل العيد حدوث هذا الانخفاض.

وأوضح أن أصنافاً مثل الطماطم والبطيخ والعنب، التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية، أصبحت الآن متاحة بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة للمواطنين. وتطرق النجيب إلى أن جميع الفواكه الصيفية تقريباً متوفرة بكثرة داخل أسواق الجملة والتجزئة. وأضاف أن الطماطم تراجعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بالفترة السابقة، بينما انخفضت أسعار بعض أصناف الخضروات الأخرى بنسبة تتراوح بين 30 و40%، مصحوبة بتراجع كبير في أسعار الفواكه.

وأشار إلى أن السوق مرشح للاستمرار في حالة الاستقرار الحالية مع دخول مواسم إنتاج جديدة، مؤكداً أن العامل الأكثر تأثيراً في الإنتاج الزراعي خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بالحالة الجوية، معرباً عن أمله في ألا تتأثر العروات الجديدة بموجات الحرارة المرتفعة. من جانبه، أكد الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن أسعار الطماطم الحالية، التي تتراوح حول 15 جنيهاً للكيلوجرام بعد أن وصلت سابقاً إلى 70 جنيهاً، تعتمد على آليات العرض والطلب.

أوضح أن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم يكون مؤقتاً ويحدث ثلاث مرات سنوياً خلال فترات تُعرف بـ"فاصل العروات"، وهي الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية. وأضاف أن السعر الحالي للطماطم يقل عن 15 جنيهاً للكيلوجرام، مؤكداً أن هذه المستويات السعرية مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، كشف برلماني عن تفاصيل ما يحدث في سوق الطماطم والبامية، موضحاً أن أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور بلغت 26.57 جنيهاً للكيلو، بينما سجلت البامية 66.83 جنيهاً، فيما شهدت أسعار الخضروات تبايناً عاماً، إذ تراجع الفلفل الرومي. وأكد المهندس حاتم نجيب أن الانخفاض الحالي في أسعار الطماطم وعدد من المحاصيل الزراعية يرجع إلى زيادة الإنتاج ووفرة المعروض، بعد أن كانت الارتفاعات السعرية خلال الأشهر الماضية نتيجة التغيرات الجوية وبعض الآفات الزراعية التي أثرت على العروة الشتوية.

وأشار إلى أن الشعبة كانت قد توقعت قبل عيد الأضحى حدوث هذا الانخفاض. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الطماطم سجلت تراجعاً جديداً في الأسواق، حيث بلغت نحو 15 جنيهاً للكيلو، بينما انخفضت أسعار الخضروات الأخرى بشكل ملحوظ. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن هذه الاستقرار في الأسعار ليس مؤقتاً بل مرشح للاستمرار، طالما استمرت الظروف الجوية المناسبة وبدون ظهور آفات جديدة تؤثر على المحصول





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أسعار الطماطم انخفاض الأسعار سوق العبور شعبة الخضار والفاكهة فاصل العروات

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