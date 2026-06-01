انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بعد عودة البنوك للwork following عطلة عيد الأضحى

تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات الاثنين 1 يونيو 2026، حيث انخفضت أسعار الشراء والبيع في معظم البنkins، خاصة في البنك الأهلي وبنك مصر، مع استقرار الطلب بعد انتهاء موسم السفر

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الاثنين 1 يونيو 2026، بعد عودة العمل بالبنوك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث انخفضت أسعار الشراء والبيع في عدة بنوك مقارنة بمستويات اليوم السابق.

في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تراجع سعر الريال إلى 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، مقابل 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع سابقًا، مسجلًا انخفاضًا يقارب ثمانية قروش. كما سجلت عملة الريال السعودي تراجعًا في عدد من البنوك الخاصة والأجنبية، في ظل استقرار نسبي في حركة الطلب عليها بعد انتهاء موسم السفر وعطلة العيد.

بلغ سعر الريال في بنك HSBC حوالي 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك الإسكندرية إلى 13.75 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع. وسجل البنك المركزي المصري سعر 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع. ويعزى هذا التراجع إلى الهدوء النسبي في الطلب على الريال السعودي بعد عطلة العيد، بالإضافة إلى استقرار سوق الصرف Ogles تحركات العملات العربية داخل البنوك المصرية





