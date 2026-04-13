انخفاض في أسعار الذهب بمصر اليوم: تفاصيل وتحديثات السوق

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا طفيفًا اليوم، مع تراجع سعر جرام الذهب عيار 21. يقدم هذا التقرير نظرة شاملة على أسعار مختلف أعيرة الذهب، وسعر الجنيه الذهب والأوقية، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة في الأسعار.

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا ملحوظًا في التداولات الصباحية اليوم، حيث تراجع بقيمة 20 جنيهًا للجرام الواحد. هذا التراجع يأتي في سياق تحركات أوسع في أسعار الذهب العالمية، حيث انخفضت الأوقية في ال بورصة العالمية بمقدار 26 دولارًا، لتسجل 4724 دولارًا.

يقدم هذا التقرير نظرة تفصيلية على أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، مع تحليل للعوامل المؤثرة في هذه الأسعار، وتقديم معلومات محدثة عن أسعار مختلف أعيرة الذهب، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب بالجنيه المصري والدولار الأمريكي. يوضح التقرير أيضًا الفروقات بين أسعار البيع والشراء، مما يساعد المستهلكين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. كما يتطرق التقرير إلى سعر الدولار في الصاغة، الذي يشهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالسعر الرسمي، مما يعكس تأثير سعر صرف العملات على أسعار الذهب المحلية.

يشمل التقرير عرضًا لأسعار أعيرة الذهب المختلفة في مصر. سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرًا، 8170 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 8115 جنيهًا. أما سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا، فقد سجل سعر البيع 7150 جنيهًا، وسعر الشراء 7100 جنيهًا. بالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعر البيع 6130 جنيهًا، وسعر الشراء 6085 جنيهًا. أما عيار 14 فسجل سعر البيع 4765 جنيهًا، وسعر الشراء 4735 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير سعر الجنيه الذهب الذي سجل سعر البيع له حوالي 57200 جنيه، وسعر الشراء حوالي 56800 جنيه. سعر أوقية الذهب في مصر بلغ سعر البيع 254160 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 252235 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس التغيرات المستمرة في السوق وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أسعار الصرف والطلب والعرض العالمي. كما يعرض التقرير سعر الدولار في الصاغة، والذي يلعب دورًا مهمًا في تحديد أسعار الذهب المحلية.

تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركتها الصعودية والهبوطية. من بين هذه العوامل، معدلات الفائدة العالمية، والتي يتم تحديدها من قبل البنوك المركزية، حيث تؤثر قرارات رفع أو خفض الفائدة على جاذبية الذهب كأصل استثماري. عامل آخر مهم هو أسعار النفط العالمية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط غالبًا إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. بالإضافة إلى ذلك، تلعب كميات الإنتاج ومعدلات العرض والطلب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الذهب، حيث يؤثر التوازن بين العرض والطلب على استقرار الأسعار أو تقلبها. سعر الأونصة بالدولار الأمريكي يتأثر بسعر الصرف الحالي، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية. هذا بالإضافة إلى الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، مثل تصريحات القادة حول قضايا مثل مضيق هرمز، والتي يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين وتدفعهم إلى تغيير قراراتهم الاستثمارية.





