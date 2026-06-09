انخفاض كبير في أسعار اللحوم والدواجن والبيض في الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية تراجعاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الطازجة والدواجن والبيض يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، مع استمرار النزول لعدة أيام، مما أدى إلى تخفيف العبء عن المستهلكين.

شهدت الأسواق المصرية يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 انخفاضاً ملحوظاً في أسعار اللحوم والدواجن والبيض، حيث استمرت موجة التراجع التي بدأت خلال الأيام الماضية. سجلت اللحوم الطازجة تراجعاً في متوسط السعر ليصل إلى 428.15 جنيه للكيلو، مقابل 441.35 جنيه في الفترة السابقة، أي بانخفاض قدره 13.2 جنيه وبنسبة 2.99%.

ويتراوح سعر الكيلو حالياً بين 371.85 جنيه كحد أدنى و474.46 جنيه كحد أقصى حسب نوع اللحم والتوريد. وفي سوق الدواجن، انخفض السعر بشكل طفيف لكنه واضح، حيث يتراوح حالياً بين 68 و70 جنيهات للكيلو في المزرعة، بعد أن كان يتراوح بين 90 و95 جنيهاً، بينما في المنافذ التجارية يتراوح بين 84.27 جنيه و124.67 جنيه للكيلو.

أما البيض فشهد استقراراً نسبياً مع تراجع طفيف، حيث بلغ متوسط سعر الكرتونة 114.67 جنيه، ووصلت سعر البيضة البيضاء إلى 4.62 جنيه والبيضة الحمراء إلى 4.89 جنيه، بينما بلغت كرتونة البيض البلدي 127.53 جنيه والبيضة البلدي 5.19 جنيه. هذا التراجع Collective في أسعار السلع الغذائية الأساسية يعود timed إلى زيادة المعروض في الأسواق المحلية وانخفاض تكاليف الاستيراد، مما وفر بعضاً من الراحة للمستهلكين الذين كانوا يعانون من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية





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