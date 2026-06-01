انخفاض حاد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في أول جلسة عمل للبنوك بعد عيد الأضحى

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال اليوم الأول من العمل المصرفي الرسمي بعد عطلة عيد الأضحى 2026، مسجلاً أدنى مستوياته في عدة بنوك عند 51.87 جنيه للشراء، مما يمثل خسارة تصل إلى 36 قرشًا مقارنة بأسعار ما قبل الإجازة.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين 1 يونيو 2026، وهو أول يوم عمل رسمي للبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتراجعت الأسعار لتتجاوز حاجز 52 جنيهًا، حيث سجلت بعض البنوك أسعار شراء بلغت حوالي 51.87 جنيه للدولار الواحد. ويلاحظ أن هذا التراجع يمثل انخفاضًا يتراوح بين 26 و36 قرشًا مقارنة بمستويات الدولار في 25 مايو 2026، حيث كان متوسط السعر يصل إلى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في عدد من البنوك الكبرى. وقد تنوعت مستويات التراجع بين البنوك الحكومية والخاصة، مع استقرار نسبي في سوق الصرف بعد العطلة، ويفسر ذلك Barring توافر المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

وسجلت كبرى البنوك المصرية أسعارًا متقاربة، حيث كان سعر الشراء في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس نحو 51.97 جنيه، والبيع 52.07 جنيه. بينما قدم البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء 51.92 جنيه وبيع 52.02 جنيه. وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC 51.97 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع. أما الأسعار في البنك المركزي المصري فكانت 51.93 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة وبنك الكويت الوطني NBK سجلت الأسعار 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع. بينما قدم بنك كريدي أجريكول أقل سعر شراء على الإطلاق عند 51.87 جنيه وبيع 51.97 جنيه.

يأتي هذا التراجع في ظل هدوء نسبي بالمعاملات النقدية الأجنبية وعدم وجود ضغوط شرائية كبيرة من المستوردين خلال الأيام الأولى بعد العطلة، كما أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهمت في تعزيز المعروض من العملة الصعبة، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق حصيلة تحويلات بقيمة 34.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي. وتترقب الأسواق المالية تحركات أسعار العملات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد التوقعات بقرارات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على أسعار الدولار عالميًا، مثل القرار المنتظر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إيران.

وبشكل عام، يظل سوق الصرف المصري حساسًا لأي تغييرات في المشهد الاقتصادي العالمي أو المحلي، لكن البيانات الحالية تشير إلى استقرار مؤقت في الأسعار





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الجنيه المصري سوق الصرف البنوك المصرية تراجع الدولار

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

عودة ليالي الأبطال الساحرة.. مواجهات نارية فى بداية مجموعات تشامبيونزليج.. ريال مدريد يبدأ المشوار أمام مارسيليا لاستعادة الأمجاد.. يوفنتوس يتحدى دورتموند.. أتلتيك بيلباو يستضيف أرسنال.. وتوتنهام أمام فياريالتعود الإثارة الأوروبية مجددًا اليوم، الثلاثاء، مع انطلاق الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، والتي يتنافس فيها 36 فريقًا..

Read more »

إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية في تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام 2026.

Read more »

التعليم العالي: إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية في تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام 2

Read more »

رئيس جامعة السويس: إدراج 36 جامعة فى تصنيف التايمز العالمى يعكس رؤية الدولةأكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أن القفزة الكبيرة التي حققتها الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026 بإدراج 36 جامعة

Read more »

انطلاق الثورة وبداية هجرة اليهود فى الثلاثينيات.. فلسطين 36 فيلم يروى الآلام التاريخية للفلسطينيين فى دور العرض المصريةمع بداية يناير 2026 انطلق عرض الفيلم الفلسطينى &171;فلسطين 36&187; تأليف وإخراج آن مارى جاسر، فى دور العرض المصرية، وهو الفيلم الذى يتواجد ضمن 4 أفلام عربية ف

Read more »

قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعي لجامعتي كوين مارجريت وأدنبرة نابيير بالعاصمة الجديدةنشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريا رقم 36 لسنة 2026 بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحمل اسم 'مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم' يكون مقرها العاصمة الجديدة وتهدف لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي كوين مارجريت،

Read more »