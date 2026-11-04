انخفاض درجات الحرارة بـ5 درجات الخميس وأمطار على السواحل

تنبئ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الخميس مع أمطار على السواحل الشمالية، مما يعكس تحولاً موسمياً تدريجياً نحو الخريف.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات جوية واسعة النطاق ستشهدها مصر، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 5 درجات مئوية على معظم أنحاء الجمهورية. يبدأ هذا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وهو ما يمثل نقطة تحول واضحة بعد موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

تفاصيل التغير الجوي ودرجات الحرارة المتوقعة

أكد أحمد القياتي، عضو المنتدي العام بالأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم لا تزال تسجل ارتفاعا فوق المعدلات الطبيعية، حيث تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى ما بين 29 و30 درجة مئوية خلال ساعات النهار. وفي المقابل، سجلت محافظات جنوب الصعيد درجات حرارة مرتفعة تراوحت بين 36 و37 درجة مئوية، مما يعكس استمرار تأثير الأجواء الحارة على تلك المناطق حتى وقت قريب.

Also read ترشيح لاعب مصري وجوائز أندية أفريقيا 2026

وبحسب البيانات الصادرة عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد، فإن يوم الخميس القادم سيشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة، لتسجل العاصمة القاهرة نحو 27 درجة مئوية فقط. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي بشكل تدريجي مع بداية الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 و26 درجة مئوية في نفس المنطقة.

ولا يقتصر هذا الانخفاض الحراري على العاصمة وحدها، بل يمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية بما فيها جنوب الصعيد. من المتوقع أن تهبط درجات الحرارة في تلك المحافظات إلى أقل من 30 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، مقارنة بالأيام الحالية التي شهدت أرقاما مرتفعة جدا.

Advertisement

فرص الأمطار ونشاط الرياح على البحر المتوسط

ترافق هذه الموجة من انخفاض الحرارة فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري. تستمر هذه الفرصة المطرية من يوم الخميس وحتى السبت المقبل، وقد تمتد أطراف السحب الممطرة لتشمل باقي محافظات الوجه البحري.

فيما يتعلق بالقاهرة الكبرى، أشار القياتي إلى احتمالية وصول أمطار بأقل شدة إلى بعض المناطق خلال أيام محددة. وعلى صعيد آخر، من المتوقع نشاط للرياح على سطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأمواج قد تتجاوز ارتفاعاتها مترين في بعض المناطق الساحلية.

التوقعات المستقبلية واتجاهات الموسم

بالإجابة على تساؤلات حول إمكانية عودة الارتفاع المفاجئ في الحرارة، أوضح القياتي أن الفرص قائمة لكنها ستكون مؤقتة ومحدودة النطاق. مع الاقتراب من نهاية فصل الخريف، تتراجع فرص الارتفاعات الحرارية تدريجيا، مما يؤكد الاتجاه العام نحو اعتدال الأجواء.

وتأتي هذه التطورات الجوية بالتزامن مع بداية تراجع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لتبدأ الأجواء في التحول التدريجي نحو درجات أكثر اعتدالا واستقرارا خلال الأسابيع القادمة، مما يوفر بيئة مناخية مريحة للمواطنين بعد فترة من الحر الشديد.