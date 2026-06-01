انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعاً كبيراً في مصر، مع انخفاض سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 68 جنيهاً وسعر كرتونة البيض إلى ما بين 85 و135 جنيهاً، ما يوفر فرصة للمستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

انخفضت أسعار منتجات الدواجن في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، مسجلةً أرقى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة. فقد تراجع سعر كيلو الدواجن البيض اء في المزارع إلى 68 جنيهاً فقط، مقابل 80 جنيهاً كانت عليه الأسعار قبل أيام قليلة.

هذا الانخفاض الكبير انعكس على المستهلك النهائي حيث بلغ سعر الكيلو عند 82 جنيهاً، ما يشكل فرصة جذابة للشراء خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. كذلك، انخفض سعر كيلو الدواجن الحمراء (الساسو) إلى نحو 86 جنيهاً في المزارع، في حين يرتفع سعره للمستهلك إلى 105 جنيهات، وهو ما يعكس فارقاً واضحاً بين الأسعار الجملة والتجزئة. في الوقت نفسه، شهدت أسعار الفراخ البلدي انخفاضاً طفيفاً، حيث وصل سعر الكيلو في المزارع إلى 110 جنيهات تقريباً، ليُباع للمستهلك بسعر 120 جنيهاً.

أما البانية، فقد شهدت تراجعاً كبيراً في سعرها من 260 جنيه إلى ما بين 180 و190 جنيه في بعض المحال، ما يُظهر تحسناً واضحاً في القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. وتخلل ذلك انخفاض أسعار الأجنحة إلى ما بين 70 و80 جنيهاً للكيلو، وكذلك انخفاض أسعار الأوراك إلى ما بين 70 و90 جنيهاً للكيلو، ما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة للمشتري. لا يقتصر الانخفاض على لحوم الدواجن فحسب، بل امتد إلى منتجات البيض التي شهدت تخفيضاً ملحوظاً.

فقد انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 90 جنيه جملة لتصل إلى 105 جنيه للمستهلك، بعد أن كانت تُباع بسعر يقارب 140 جنيهاً. وبالمثل، تراجعت كرتونة البيض الأبيض إلى 85 جنية جملة و100 جنيه للمستهلك، في حين سُجلت كرتونة البيض البلدي بسعر 135 جنيهاً جملة و150 جنيهاً عند التجزئة. هذه الانخفاضات المتزامنة في أسعار الفراخ والبيض تُعَدّ مفاجأة إيجابية للقطاع الغذائي وتُظهر استجابة سريعة من قبل مزارعي الدواجن لمواجهة الضغوط الاقتصادية وإعادة التوازن إلى السوق





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الدواجن البيض السوق المصري الاقتصاد الغذائي المنتجات الزراعية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير المالية: بادرنا بحزمة 135 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات التموينوزير المالية بادرنا بحزمة 135 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات التموين | مصراوى

Read more »

ذكرى ثورة 30 يونيو.. وزيرة التخطيط تعلن إنجاز 85% من المرحلة الأولى لحياة كريمة بـ200 مليار جنيه.. تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية بإجمالي 18 مليون مواطن مستفيد.. 68% نصيب محافظات الصعيد.. وإنشاء 14 ألف فصل - اليوم السابعذكرى ثورة 30 يونيو.. وزيرة التخطيط تعلن إنجاز 85% من المرحلة الأولى لحياة كريمة بـ200 مليار جنيه.. تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية بإجمالي 18 مليون مواطن مستفيد.. 68% نصيب محافظات الصعيد.. وإنشاء 14 ألف فصل

Read more »

حصاد 85 يوما.. حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 135 مليون خدمة طبية مجانيةأعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 135 مليون و170 ألفاً و47 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 24 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

Read more »

حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 135 مليون خدمة مجانية خلال 85 يوماأعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 135 مليون و170 ألفاً و47 خدمة طبية من خلال حملة

Read more »

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيلتستقبل وزارة العمل، طلبات التقديم على 135 فرصة عمل، لدى إحدى سلاسل الصيدليات.

Read more »

مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعماليعتزم كل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية إتاحة تمويلات جديدة بقيمة 135 مليون دولار لدعم

Read more »