انخفاض أسعار الذهب في السعودية مع بداية عيد الأضحى وتراجع الطلب

شهدت أسعار الذهب في السعودية تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة مع بدء عيد الأضحى، حيث انخفضت الأسعار مقارنةً بالأمس وسط هدوء في الطلب وتوقعات استقرار السوق خلال الإجازة.

تشهد الأسواق السعودية اليوم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب مع بداية عيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت الأسعار مقارنةً بتعاملات الأيام السابقة. يأتي هذا الانخفاض في وقت يتزامن مع تراجع أسعار الذهب على الساحة العالمية، ما أدى إلى هدوء نسبي في الطلب من قبل المستثمرين والمستهلكين الذين يستعدون لقضاء أيام العطلة.

وقد انعكس هذا الهدوء في جميع الأعيرة المتداولة في السوق المحلي، أبرزها عيار 24 وعيار 21، إلى جانب انخفاض ملحوظ في سعر الأونصة والجنيه الذهب، ما يعكس توقعات سوقية متحفظة خلال فترة الإجازات. وبالتفصيل، سجل عيار 24 سعر 543.99 ريال سعودي، منخفضًا بنحو 5.53 ريال مقارنةً بالأمس. كما تراجع عيار 22 إلى 498.66 ريال بنقص قدره 5.52 ريال، وعين عيار 21 إلى 475.99 ريال بانخفاض 4.84 ريال.

وفيما يتعلق بعيار 18، وصل إلى 407.99 ريال منخفضًا 4.15 ريال، بينما عيار 14 وصل إلى 317.33 ريال بانخفاض 3.23 ريال. من جانب الأونصة الذهبية، انخفض السعر إلى 16,920 ريال سعودي، بتراجع يقارب 172 ريال تقريبًا عن اليوم السابق. أما الجنيه الذهب (8 جرام - عيار 21) فقد سجل 3,808 ريال، منخفضًا بفرق 38.66 ريال عن سعر الأمس.

هذه الأرقام تدل على أن السوق يشهد تراجعًا محدودًا لكنه واضح في جميع الفئات، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في ظل ظروف العطلة الموسمية. تأتي هذه التحركات بينما يظل المستثمرون يراقبون التطورات الدولية التي قد تؤثر على أسعار الذهب، مثل التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران وتغيرات أسعار النفط التي أثرت مؤخرًا على سلة السلع.

ومع انتهاء الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق الذهب نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، يبدو أن السوق السعودي يتجه الآن نحو مرحلة من الاستقرار النسبي. ومع استمرار العطلة والانتقال إلى أيام عمل مستقبلية، من المتوقع أن يظل المستثمرون حذرين ويتابعون أي تقلبات محتملة في الأسعار، خاصةً في ظل توقعات بعودة الطلب مع نهاية الإجازات وإعادة تفعيل الأنشطة التجارية والشراء للمستهلكين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الذهب السعودية عيد الأضحى الأسعار السوق المالية

United States Latest News, United States Headlines