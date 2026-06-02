انخفاض متوقع في أسعار الخضروات الإستراتيجية مع دخول موسم الصيف

أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية عن انخفاض في أسعار الطماطم والبطاطس والبصل، متوقعاً وصول سعر الطماطم إلى 15 جنيهاً للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، مع زيادة المعروض في موسم الصيف.

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة ب الغرفة التجارية وجود انخفاض في أسعار الخضروات الإستراتيجية مثل الطماطم و البطاطس و البصل . وأشار إلى أن سعر الطماطم قد يصل إلى 15 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ، مما يشكل بشرى سارة للمواطنين.

وأضاف النجيب في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن هناك مؤشرات لانخفاض أسعار الطماطم في الأسواق مع دخول موسم الصيف وزيادة المعروض. وتابع أن جميع المنتجات الزراعية متوفرة،并且 أن الموسم الصيفي سيؤدي إلى زيادة في المعروض، مما يساهم في استقرار الأسعار. كما أوضح أن أسعار البصل والبطاطس ثابتة، وأن الفجوة بين انتهاء موسم وبداية موسم أخرى أدت إلى تأثر أسعار الخضروات والفاكهة سابقاً.

وأشار أيضاً إلى انخفاض أسعار الطماطم لتتراوح بين 20 و25 جنيهاً للكيلو، بينما يشهد سعر الليمون تراجعاً مؤقتاً رغم أنه عادة يرتفع في هذا الوقت من كل عام





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أسعار الخضروات الطماطم البطاطس البصل المجمعات الاستهلاكية موسم الصيف حاتم النجيب الغرفة التجارية

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