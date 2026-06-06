انخفاض حاد في نصيب الفرد المصري من الذهب وتباطؤ في الادخار المحلي

تقرير economics TV يسلط الضوء على تراجع متوسط حصة الفرد من الذهب في مصر بنسبة 43% خلال 15 عاماً بسبب ارتفاع الأسعار Adults والتضخم وتراجع الادخار، رغم استمرار الإقبال على شراء السبائك والأوزان الصغيرة.

كشف مرصد الذهب للدراسات ال اقتصاد ية عن تراجع كبير في متوسط نصيب الفرد من الذهب في مصر خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث انخفض من 0.7 جرام للفرد في عام 2010 إلى 0.4 جرام فقط في عام 2025، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي .

ورغم استمرار مكانة الذهب كأحد أهم أوعية الادخار لدى المصريين، فإن هذا التراجع يعكس تأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية المعقدة التي حدّت من قدرة الأفراد على شراء المعدن النفيس. شهد سعر الذهب في السوق المصرية قفزة هائلة، إذ ارتفع عيار 21، الأكثر تداولاً، من نحو 168 جنيهًا في 2010 إلى حوالي 5830 جنيهًا بنهاية عام 2025، مسجيلًا زيادة تجاوزت 3370%، ووفقًا للدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، فإن هذه القفزة رفعت تكلفة الاقتناء بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تراجع الكميات التي يستطيع الأفراد شراؤها مقارنة بالوضع قبل 15 عامًا.

ويعزى الارتفاع الحاد في الأسعار المحلية إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، حيث انتقل من نحو 5.62 جنيه في 2010 إلى مستويات تراوحت بين 50 و54 جنيهًا في 2025، بزيادة تجاوزت 800%، ما意味着 أن التسعير عالميًا بالدولار ينعكس مباشرة على الأسعار محليًا حتى بثبات الأسعار العالمية. إضافة إلى ذلك، لعبت موجات التضخم المتتالية دوراً محورياً، حيث بلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 33.9% خلال 2023، مما زاد تكلفة المعيشة ودفع الأسر إلى توجيه دخولها نحو الاحتياجات الأساسية بدلاً من الادخار.

وانخفض معدل الادخار المحلي بشكل حاد من 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010/2011 إلى 1.2% فقط في 2024/2025، وفق بيانات وزارة التخطيط، مما يعكس الضغوط الاقتصادية على الأسر وتقلص الأموال المتاحة للادخار. ويساهم النمو السكاني أيضاً في تراجع نصيب الفرد، حيث ارتفع عدد السكان من 82 مليوناً في 2010 إلى أكثر من 107 ملايين في 2025، بينما لم يرتفع الطلب على الذهب بالمعدل المطلوب للحفاظ على نصيب الفرد، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

ورغم الانخفاض، لم يتخلَّ المصريون عن الذهب، بل.change purchasing patterns towards smaller weights such as bullion and gold pounds to preserve savings and reduce making costs. على المستوى العربي، تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الإمارات سجلت أعلى متوسط نصيب للفرد بنحو 4 جرامات في 2025، تليها الكويت بـ3.3 جرام، ثم السعودية بـ1.7 جرام، بينما كانت مصر في المرتبة الأخيرة بـ0.4 جرام فقط للفرد.

ويشير التقرير إلى أن مؤشر نصيب الفرد من الذهب هو مقياس مهم للقدرة الشرائية ومستوى الادخار، حيث جاء التراجع نتيجة تداخل عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 3370%، وصعود الدولار بنحو 800%، وتراجع الادخار المحلي، والضغوط التضخمية المستمرة، وكلها رفعت تكلفة اقتناء الذهب وأثرت على حجم المشتريات. في سياق آخر،تستمر التطورات في مضيق هرمز مع استهداف سفن نفطية أمريكية





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