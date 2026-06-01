انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعد عودة البنوك للعمل

بعد استئناف البنوك عملها إجازة عيد الأضحى، سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في البنك المركزي المصري وبعض البنوك الأخرى، مما يشير إلى تغير في ديناميكيات سوق الصرف الأجنبي محليًا.

استأنفت البنوك العاملة في مصر نشاطها صباح يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت ستة أيام تقريبًا. وشهدت السوق المصرية تحركًا ملحوظًا في أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري ، حيث انخفض السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي بمقدار 1.33 جنيه ليصل إلى 52.36 جنيه للبيع.

وقد تباينت الأسعار بين مختلف البنوك Commercial المصرية والعربية والأجنبية العاملة في البلاد، مع تسجيل انخفاض جماعي في معظمها. ويبدو أن هذا التراجع يعكس تأثيرات interventions أخرى على سوق الصرف الأجنبي في مصر، ربما نتيجة لتد increasing في المعروض من العملة الصعبة أو لوصول_USD إلى مستويات جديدة في التعاملات الدولية





