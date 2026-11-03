انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بنهاية تعاملات 2 نوفمبر 2026

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات الإثنين 2 نوفمبر 2026، ليصل سعر الشراء إلى 55.35 جنيهًا للبيع إلى 55.58 جنيهًا، مع تباين واضح بين أسعار البنوك.

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف لدى البنوك المصرية العاملة في السوق المحلي. وقد بلغ أعلى سعر للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 55.76 جنيهًا، بينما سجل أدنى سعر للبيع لدى بنك أبوظبي التجاري 55.44 جنيهًا، مما يعكس حركة تصحيحية في أسعار العملات خلال جلسة اليوم.

تفاصيل سعر الدولار في البنوك الكبرى

ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصل إلى 55.76 جنيهًا للشراء، وسجل 55.86 جنيهًا للبيع، متصدرًا قائمة البنوك من حيث سعر الشراء. بينما سجل بنك التعمير والإسكان العقاري سعر شراء مطابق عند 55.76 جنيهًا، مع تقديم سعر بيع يبلغ 55.86 جنيهًا، ليحافظ البنك على موقعه المتصدّر بين مختلف المؤسسات المالية في السوق المصرية.

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في المقابل، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.39 جنيهًا للشراء، و55.49 جنيهًا للبيع، مما يجعله ضمن البنوك ذات الأسعار التنافسية للعميل. وبات نفس السعر ساريًا في بنك مصر، والبنك المصري الخليجي، بنك البركة، المصارف المتعددة التي تميل أسعارها للشراء نحو النطاق الأوسط من تباين أسعار السوق اليومية.

استقرار أسعار الدولار في مصارف متخصصة

استقر سعر الصرف في البنك الأهلي الكويتي عند 55.36 جنيهًا للشراء، و55.46 جنيهًا للبيع، متقدمًا بقليل على أسعار البنوك الكبرى في نقطة الشراء. كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 55.35 جنيهًا للشراء، و55.45 جنيهًا للبيع، ليسجل أدنى مستوياته الشرائية بين البنوك الرئيسية التي تباينت أسعارها خلال تعاملات اليوم.

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وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 55.35 جنيهًا للشراء، و55.45 جنيهًا للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي. وتباينت الأسعار مع تسجيل بنك أبوظبي التجاري سعر شراء 55.34 جنيهًا، وهو الأدنى بين البنوك المذكورة، مع سعر بيع 55.44 جنيهًا، مما يعكس المنافسة الشديدة بين هذه المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

معدل سعر الشراء لدى البنك المركزي

سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 55.37 جنيهًا للشراء، و55.51 جنيهًا للبيع، ليحدد مرجعية أساسية لسوق الصرف المحلي. وبلغ متوسط سعر الدولار في تعاملات اليوم نحو 55.46 جنيهًا، بينما تراوح أقل سعر للبيع بين البنوك بين 55.44 جنيهًا و55.86 جنيهًا، ليوضح أن التباين السعري لا يزال موجودًا رغم اتجاه الأسعار نحو التراجع الطفيف.

توزيع أسعار الصرف بين البنوك المتوسطة

سجل سعر الدولار في بنك HSBC 55.40 جنيهًا للشراء، و55.50 جنيهًا للبيع، متوافقًا مع أسعار بنوك مثل فيصل الإسلامي، وقناة السويس، ونكست، والتي جميعها سجلت نفس معدلات الشراء والبيع عند 55.40 جنيهًا و55.50 جنيهًا على التوالي، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذه الفئة من البنوك.

كما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 55.38 جنيهًا للشراء، و55.48 جنيهًا للبيع، وسجل بنك قطر الوطني الأهلي سعرًا مطابقًا عند 55.38 جنيهًا للشراء، و55.48 جنيهًا للبيع. وتفاوتت أسعار الصرف بين البنوك لتصل إلى أدنى نقاط في البنك الأهلي الكويتي والأولي، مما يعكس اختلاف السياسات السعرية بين المؤسسات المالية المختلفة.

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تحليل الاتجاهات السوقية الحالية

يظهر التباين في أسعار الصرف بين مختلف البنوك المصرية حركة ديناميكية تعكس اختلافات في السيولة والسياسات الداخلية لكل مؤسسة مالية. فبينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 55.76 جنيهًا، سجل بنك أبوظبي التجاري أدنى سعر شراء عند 55.34 جنيهًا، مما يفتح مجالًا للتفاوت الذي قد يستفيد منه المستهلكون والمستثمرون عبر اختيار البنك الأنسب لعملياتهم اليومية.

توقعات مستقبلية لأسعار الصرف

تستمر البنوك المصرية في مراجعة أسعار صرفها بشكل دوري لمواكبة التغيرات في السوق المحلية والدولية. ويظل البنك المركزي المصري هو المرجع الأساسي لتحديد مسار العملة المحلية، حيث سجل سعر الشراء لديه 55.37 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 55.51 جنيهًا، مما يوفر مؤشرًا واضحًا لتوقعات السوق في الأيام القادمة.