انخفاض ملحوظ بأسعار الفضة في مصر.. تفاصيل الأعيرة والعوامل المؤثرة

تفاصيل شاملة عن تراجع أسعار الفضة في السوق المصرية اليوم، مع توضيح أسعار مختلف الأعيرة والعوامل العالمية والمحلية المؤثرة على المعدن الأبيض ومستويات الانخفاض الحالية.

شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية خلال تعاملات يوم الاثنين انخفاضاً جديداً وملحوظاً، حيث استمرت الضغوط الهابطة على قيمة المعدن الأبيض نتيجة التباين في الاتجاهات العامة للأسواق العالمية. وقد انعكس هذا التراجع بشكل مباشر على الأسعار المحلية للمختلف أعيرة الفضة المتاحة في المتاجر والمكاتب، مما جذب انتباه المتابعين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الذهب والفضة كخيارات بديلة للحفظ النقدي والاستثمار طويل الأمد.

تفاصيل أسعار الفضة في السوق المحلية

وفقاً لأحدث مؤشرات التداول المعلنة، سجل جرام الفضة النقية بدرجة العيار 999 سعرًا بلغ نحو 88.04 جنيه مصري، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.05% مقارنة بأسعار الإغلاق السابقة. وفي المقابل، سجل جرام الفضة البريطانية بعيار 958 سعرًا وقدره 84.43 جنيه، فيما تراوح سعر جرام الفضة الإسترليني بعيار 925 حول مستوى 81.52 جنيه مصري.

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امتد هذا التراجع ليشمل بقية فئات الأعيرة المتاحة في السوق، ليسجل جرام الفضة عيار 900 سعرًا بحدود 79.31 جنيه، بينما وصل سعر جرام الفضة السعودي بعيار 875 إلى 77.11 جنيه. وواصل المعدن انخفاضه ليصل سعر عيار 800 إلى 70.50 جنيه، وعيار 750 إلى 66.10 جنيه، بينما سجل جرام الفضة عيار 585 أدنى مستوى له عند 51.55 جنيه.

على صعيد الكتل الأكبر، سجل كيلو الفضة النقية سعرًا تقديريًا بنحو 88 ألفًا و40 جنيهًا مصريًا، وهو ما يؤكد حجم الهبوط الذي طال قيمة هذا المعدن في مختلف وحدات التداول المتوفرة في الأسواق المحلية. ويعكس هذا الانخفاض في الأسعار التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة بشكل عام خلال الفترة الأخيرة.

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تحليل الأرقام العالمية والمقارنات التاريخية

على الصعيد الدولي، سجلت أوقية الفضة سعرًا وقدره نحو 47.80 دولار أمريكي، متراجعة بنسبة 1.99% وفقًا لمؤشرات الأسواق العالمية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تأثير الأسعار على السوق المحلية. وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات التسعير المحلية المتوفرة سعرًا استرشاديًا للأوقية الواحدة يعادل 2738.35 جنيه مصري، وهو ما يتوافق مع سعر الدولار الأمريكي البالغ 47.85 دولار في ذلك الإطار الزمني.

تكشف المؤشرات التاريخية عن فجوة سعرية هائلة بين الأسعار الحالية وأعلى قمة تم تسجيلها خلال العام الجاري، حيث وصل أعلى سعر تاريخي لجرام الفضة عيار 999 إلى 211.98 جنيه في 29 يناير 2026. ويبلغ الانخفاض الحالي في السعر نحو 88.04 جنيه، مما يمثل فرق انخفاض يصل إلى 58.47% من ذروة العام.

كما يلاحظ أن سعر الجرام قد تراجع منذ بداية العام بنسبة 28.97% مقارنة بسعر الافتتاح الذي بلغ 123.94 جنيه، بينما سجل متوسط أسعار آخر 30 يومًا نحو 93.70 جنيه. وهذا يعني أن السعر الحالي أقل من هذا المتوسط الشهري بنحو 6.04%، مما يعكس استمرار الزخم الهابط على القيمة السوقية للفضة.

تأثير المصنعية وتوقعات المستثمرين

من المهم التمييز بوضوح بين السعر الخام للفضة في البورصة وبين سعر المشغولات النهائية التي يتم شراؤها من داخل محلات البيع بالتجزئة، حيث أن السعر المعلن للجرام الخام لا يتضمن بالضرورة تكاليف المصنعية، أو رسوم الدمغة، أو أي مصاريف إضافية أخرى ترفع من تكلفة المنتج النهائي.

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على سبيل المثال، عند احتساب جرام الفضة النقية بسعر 88.04 جنيه وإضافة تكلفة مصنعية افتراضية تقدر بـ 25 جنيهًا، يصل السعر الحسابي الإجمالي للمستهلك إلى 113.04 جنيه قبل فرض أي رسوم بيع أو ضرائب إضافية. ويختلف هذا المبلغ بشكل كبير من تاجر إلى آخر، كما يتباين من قطعة مجوهرات إلى أخرى بناءً على تعقيد التصميم.

يعكس تراجع أسعار الفضة تداخل عدة عوامل اقتصادية، أبرزها تحركات الأسعار العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، بالإضافة إلى طبيعة الطلب المحلية على المعدن الأبيض في مختلف الأسواق. وفيما يخص المستهلك النهائي، فإن انخفاض سعر الجرام الخام لا يعني بالضرورة انخفاض سعر المشغولات النهائية بالنسبة نفسها، بسبب اختلاف المصنعية وتكاليف التشغيل الثابتة للمتاجر.

أما في جانب المستثمر المالي، فتظل الفضة من المعادن التي تتسم بتقلبات سعرية واضحة وملموسة، ولذلك فإن متابعة السعر العالمي والمحضي بدقة، بالإضافة إلى حساب تكلفة الشراء والبيع بوضوح، تمثل عناصر أساسية وحاسمة قبل اتخاذ أي قرار استثماري متعلق بهذا القطاع. ويجب الانتباه إلى أن تقلبات الأسعار قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا على العائد النهائي للمشروع الاستثماري.