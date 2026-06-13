انخفاض حاد في أسعار النفط والذهب وتحذيرات أمنية إسرائيلية وفضح مخالفات في عصير القصب

تغطية شاملة لأهم الأخبار الاقتصادية والأمنية: هبوط حاد في أسعار النفط لأدنى مستوى في 3 أشهر بسبب توقعات تحسن العلاقات الأمريكية الإيرانية، وإصدار جيش الاحتلال تحذيراً بإخلاء 20 قرية في جنوب لبنان، وتفاصيل تراجع أسعار الذهب بنحو 180 جنيهاً في مصر، إلى جانب تطويرات في قطاعي الري والزراعة.

شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، amid توقعات بتحسن العلاقات بين واشنطن وطهران، مما أثر على السوق العالمية. في تطور آخر، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً بإخلاء عشرين قرية في جنوب لبنان ، في إجراء استثنائي يزيد من التوترات الإقليمية.

وعلى صعيد القضايا المحلية في مصر، كشفت هيئة حماية المستهلك عن اكتشاف استخدام مكثف لثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب، حيث تبين أن غالبية المحال تستخدم هذه المادة بكميات كبيرة، مما raises alarmezza حول سلامة المنتجات الغذائية. في الأسواق المالية، هبطت أسعار الذهب بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع، مسجلة انخفاضاً قوياً يقدر بنحو 180 جنيهاً للجرام. حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 -الأكثر رواجاً في السوق المصري- 6275 جنيهاً، مقارنة بـ 6455 جنيهاً في بداية تعاملات يوم الاثنين الماضي.

كما انخفض سعر الجرام عيار 18 إلى 5378 جنيهاً، وعيار 24 إلى 7171 جنيهاً، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 1440 جنيهاً ليصل إلى 50200 جنيه، بدون احتساب المصنعية والضرائب. على الصعيد العالمي، سجل الذهب خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، متأثراً بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وأغلق الذهب في المعاملات الفورية عند 4216.64 دولار للأوقية، بعد انخفاضه إلى 4210 دولارات، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.7% منذ بداية الأسبوع. في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 2.9% إلى 4234.80 دولار. أما باقي المعادن النفيسة، فقد شهدت تحركات mixed. ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 67.47 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1706.61 دولار، ويتجه كلا المعدنين نحو خسارة أسبوعية.

من ناحية أخرى، صعد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1273.47 دولار، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. وفي سياق اقتصادي محلي، أكد وزير الري على تطوير منظومة محطات الرفع وفق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 والتحول الرقمي، مشيراً إلى أهمية ذلك في تعزيز كفاءة استخدام المياه.

كما كشف وزير الزراعة عن فتح 21 سوقاً جديداً للصادرات الزراعية المصرية، مع الحصول على شهادة دولية تؤكد جودة المنتج المصري، وهو ما يمثل دليلاً على نجاح السياسة الزراعية للدولة في فتح أسواق عالمية ورفع القيمة المضافة





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أسعار النفط الذهب وزير الري جنوب لبنان عصير القصب

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