انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا وجوانب خليجية مع انخفاض الأونصة تحت 4300 دولار

تراجع سعر الذهب عالميًا وفي دول الخليج خلال الأيام الماضية، حيث سجلت الأونصة أدنى مستوى لها في 2026 تحت 4300 دولار. وتستعرض النشرة تفاصيل الأسعار المحلية في السعودية والعوامل المؤثرة مثل الفائدة العالمية وأسعار النفط والعرض والطلب.

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا على الصعيد الدولي وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انخفض سعر الأونصة في البورصات العالمية إلى ما دون مستوى 4300 دولار، محققًا أدنى قيمة لها منذ بداية عام 2026.

تتابع "صدى البلد" التطورات اليومية في سوق المعدن الأصفر، وهي تقدم النشرة التالية بناءً على بيانات موقع gold price today المتخصص، والذي يغطي أسعار مجموعة واسعة من السلع والمعادن. في السعودية، bags أسعار الذهب لتاريخ اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 كما يلي: سجل الجرام عيار 24 نحو 513.75 ريال سعودي، بينما بلغ سعر الجرام عيار 22 approximately 471 ريالًا سعوديًا. أما الجرام من العيار 21 فقُدرت قيمته بـ 449.50 ريال، ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى 385.25 ريال.

كما بلغت قيمة الجنيه الذهب (84 جرامًا تقريبًا من العيار 24) حوالي 3579.50 ريال سعودي، وسجلت الأوقية (31.10 جرام) حوالي 15980.50 ريال سعودي. على المستوى العالمي، تُحدد أسعار الأونصة (التي تعادل حوالي 31.10 جرام) بالدولار الأمريكي وفقًا لأسعار الصرف السائدة، حيث بلغ السعر الحالي للأونصة حوالي 4261.1 دولار. يتأثر سعر الذهب بعدد من العوامل الاقتصادية والمالية الرئيسية، نظرًا لأنه سلعة تُتداول بشكل مستمر في الأسواق العالمية.

من أبرز هذه العوامل: سياسات أسعار الفائدة التي تعلنها البنوك المركزية حول العالم، حيث يؤدي رفع أو خفض الفائدة إلى تحركات في تدفقات رؤوس الأموال بين الأصول المالية المختلفة مثل سندات الخزانة والذهب. كما أن تقلبات أسعار النفط الخام قد تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن في فترات عدم اليقين، مما يؤثر على الطلب والأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب العرض والطلب أساسًا دورًا حاسمًا، حيث تتوقف كمية الذهب المطروحة على حجم الإنتاج العالمي من المناجم وكمية الذهب المُعاد تدويره، بينما يتأثر الطلب بالاستخدامات الصناعية والاستثماريةREAM





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أسعار الذهب السعودية البورصة العالمية الأونصة أسعار الفائدة النفط العرض والطلب

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