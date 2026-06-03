انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العام والخاصة في مصر اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حيث بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي 51.94 جنيه للبيع و51.80 جنيه للشراء، بمتوسط 51.88 جنيه.

شهد سوق الصرف في مصر اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، حيث استمرتmarginals التغيرات في الأسعار الرسمية المعلنة من قبل البنوك العام والخاصة.

سجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري مستوى 51.94 جنيه للبيع و51.80 جنيه للشراء، مما يعكس استقراراً نسبياً في السوق الرقابية. ووفقاً لآخر التحديثات، انخفضت أسعار الدولار في معظم البنوك العام والخاصة، مع ملاحظة اختلافات طفيفة بين المؤسسات المصرفية. وبلغ متوسط السعر الوطني 51.88 جنيه، بينما تراوحت أعلى أسعار الشراء بين 52.10 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي و52.02 جنيه في البنك العربي الأفريقي، وأدنى أسعار البيع بين 51.82 جنيه في بنك أبوظبي الأول و51.83 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

التغيرات presentes تعكس تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية على سوق الصرف، including الطلب على العملة الصعبة والسيولة المتاحة. ويسجل هذا الانخفاض تراجعاً بحوالي 13 قرشاً مقارنة بفترات سابقة، مما قد يشير إلى تحسن في ميزان المدفوعات أو زيادة المعروض من الدولار. وتستمر المراقبة على تحركات السوق في الفترة القادمة، خاصة مع تفاوت الأسعار بين البنوك الذي قد يخلق فرص arbitrage للمتعاملين.

وفي الإطار نفسه، أظهر بنكا أبوظبي الأول والإمارات دبي منخفضين في سعر البيع عند 51.82 و51.83 جنيه على التوالي، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 51.96 جنيه للبيع. وتشير البيانات إلى أن السوق لا يزال يتفاعل مع التطورات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك سياسات البنك المركزي وقرارات تحرير الصرف. وبهذا، يبقى الدولار قريباً من حاجز الـ52 جنيه، مع ملاحظة أن أي shocks اقتصادية جديدة قد تؤثر على الاستقرار النسبي الحالي





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