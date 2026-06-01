انخفاض ملحوظ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين

شهد سوق الصرف في مصر تراجعاً عاماً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، حيث انخفض السعر رسمياً في البنك المركزي إلى 52.36 جنيه للبيع، مسجلاً تراجعاً بنحو 1.33 جنيه مقارنة بمستواه في 1 مايو 2026 البالغ 53.69 جنيه. وتفاوتت الأسعار بين البنوك، حيث سجلت بعض المصارف أعلى سعر شراء عند 52.23 جنيه وأقل سعر بيع عند 52.30 جنيه، بمتوسط 52.27 جنيه. يأتي هذا الانخفاض في ظل ارتفاع مؤشرات الدولار عالمياً وترقب قرارات سياسية قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي، مع استمرار الضغوط المحلية على الجنيه المصري.

شهد سوق الصرف في مصر تحركات ملحوظة في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، حيث سجلت الأسعار انخفاضاً عاماً في معظم البنوك والمصارف العاملة في السوق المصري.

وبدأ Dollar الأسعار مرتفعة في وقت سابق من اليوم قبل أن تشهد تراجعاً متواصلاً في منتصف التعاملات، مما يعكس تقلبات في السوق وسط توقعات بتطورات اقتصادية وإقليمية قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي. وقد لاحظ المتداولون والمحللون أن هذا الانخفاض comes في ظل ارتفاع مؤشرات الدولار عالمياً نتيجة بيانات اقتصادية أمريكية قوية وترقب قرارات سياسية تتعلق بإيران، مما رفع من جاذبية الدولار كملاذ آمن، لكن على الصعيد المحلي، استمر الضغط على الجنيه المصري بسبب الحاجة إلى تمويل الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

وتفاوتت الأسعار بين البنوك cave donde بعضها سجل انخفاضاً أكبر من غيرها، مع حلول 52 جنيهات كمستوى دعم رئيسي، بينما كانت الفروق بين أسعار الشراء والبيع المحدودة، مما يدل على quotes استقرار نسبي في هامش الربح، لكن استمرار تراجع الدولار في البنك المركزي إلى 52.36 جنيه للبيع من 53.69 جنيه في 1 مايو 2026 يمثل انخفاضاً قوياً بنحو 1.33 جنيه، مما يعكس سياسات干预 الحكومة والبنك المركزي لضبط سوق الصرف. وقد بلغ متوسط السعر في السوق 52.27 جنيه، مع أعلى سعر للشراء عند 52.23 جنيه وأقل سعر للبيع عند 52.30 جنيه، مما يخلق فرصاً للمضاربين لتحقيق أرباح صغيرة من فروق الأسعار، خاصة مع وجود حالة من الحذر بين المستثمرين due للضبابية المحيطة بالاقتصاد المصري aftr الأزمات العالمية.

أما على صعيد الذهب، فقد شهد تراجعاً طفيفاً عالمياً مع ارتفاع الدولار وارتفاع النفط، حيث adjusts المستثمرون محفظèmesهم due لتوقعات قرار للرئيس ترامب تجاه إيران قد يؤثر على Energies الأسواق، وتحول الاهتمام نحو البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة. كما تأثرت أسعار العملات الأخرى مثل الدينار الكويتي بالتغيرات in的价值 الدولار، مما رفع من تقلبات السوق. وفي الوقت نفسه، يتابع الخبراء تأثير قرارات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن الضغوط التضخمية المحلية may تحد من فعالية هذا الإجراء.

ويتوقع المحللون أن يستمر الجنيه في التحسن جزئياً إذا تحسنت تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس أو استثمارات أجنبية جديدة، لكن المخاطر Geopolitics الإقليمية تظل عاملاً مهماً. وبهذا، فإن مشهد سوق الصرف يعكس حالة من الترقب والتحفظ، حيث يبحث المتعاملون عن اتزان بين العوامل المحلية والعالمية، مع تركيز على إشارات البنك المركزي لاستقرار سعر الصرف، بينما يبقى gold ملاذاً آمناً في فترات عدم اليقين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار اليوم الجنيه المصري بنك مصر المركزي أسعار العملات سوق الصرف

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبتتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

Read more »

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »