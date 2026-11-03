انخفاض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك يوم 3 نوفمبر 2026

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 14.54 و14.86 جنيه في مختلف البنوك المصرية.

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، الثالث من نوفمبر عام 2026، وفقًا لآخر تحديثات بيانات أسعار الصرف التي أصدرتها البنوك والمصارف العاملة في السوق المالي المصري. وقد بلغ أعلى سعر للشراء سجله الريال السعودي في السوق المحلي 14.86 جنيهًا مصريًا، في حين انخفض أقل سعر للبيع ليصل إلى 14.76 جنيهًا، مما يعكس حراكًا دقيقًا في تفاعلات العرض والطلب على العملة السعودية.

ووفقًا للمتوسطات العامة المتداولة في السوق، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 14.73 جنيهًا مصريًا. وفي المقابل، حدد البنك المركزي المصري سعره الرسمي عند 14.75 جنيهًا للشراء، و14.79 جنيهًا للبيع، وهو ما يشكل مرجعية أساسية لتوجيه عمليات التحويل والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي خلال تلك الفترة الزمنية.

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أعلى أسعار الشراء في البنوك المصرية

فيما يخص المؤسسات المالية الرائدة في تقديم أعلى قيم الشراء، استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي على صدارة القائمة بأعلى سعر شراء للريال السعودي بلغ 14.86 جنيهًا مصريًا، مقابل 14.88 جنيهًا للبيع. وتلاه بنك التعمير والإسكان الذي عرض سعر 14.83 جنيهًا للشراء، و14.88 جنيهًا للبيع، مما يجعله خيارًا جذابًا للمواطنين الراغبين في التحويل بأعلى قيمة ممكنة.

كما عرض بنك HSBC سعر شراء بقيمة 14.76 جنيهًا مصريًا للبيع بسعر 14.79 جنيهًا. وفي السياق نفسه، قدم البنك الأهلي الكويتي وبنك بيت التمويل الكويتي نفس سعر الشراء البالغ 14.75 جنيهًا، مع فروق طفيفة في سعر البيع حيث سجل البنك الأهلي الكويتي 14.78 جنيهًا، وبيت التمويل الكويتي 14.78 جنيهًا أيضًا.

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تفاصيل الأسعار في البنوك المتخصصة

على صعيد البنوك المتخصصة في التمويل والقروض، سجل بنك نكست سعر شراء 14.75 جنيهًا للبيع بسعر 14.80 جنيهًا. وفي اتجاه مماثل، حافظ المصرف العربي الدولي على سعر الشراء عند 14.75 جنيهًا وبيع 14.79 جنيهًا، بينما تراجع سعر الشراء في البنك المصري الخليجي قليلاً إلى 14.74 جنيهًا للبيع بسعر 14.79 جنيهًا.

وفي ما يتعلق بالبنوك التجارية الكبرى، كشف البنك التجاري الدولي CIB عن تقديم سعر شراء للريال السعودي بقيمة 14.73 جنيهًا مصريًا فقط، مقابل 14.78 جنيهًا للبيع. كما سجل بنك البركة سعر شراء 14.72 جنيهًا وبيع 14.79 جنيهًا، مما يضعه في منتصف الطيف التسعيري للبنوك العاملة في السوق المصري.

فروقات الأسعار وتوجيهات السوق

سجل بنك قناة السويس سعر شراء 14.70 جنيهًا وبيع 14.80 جنيهًا، في حين حافظ بنك أبوظبي الأول على سعر الشراء عند 14.70 جنيهًا للبيع بسعر 14.79 جنيهًا. وتكرر هذا المستوى التسعيري تقريبًا في بنك كريدي أجريكول حيث سجل سعر الشراء 14.69 جنيهًا وبيع 14.79 جنيهًا.

كما عرض البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي سعر شراء 14.68 جنيهًا مصريًا، مع فروق بسيطة في أسعار البيع تراوحت بين 14.78 و14.79 جنيهًا. أما البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل سعر شراء 14.68 جنيهًا وبيع 14.83 جنيهًا، بينما تقدم بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) بسعر شراء 14.67 جنيهًا وبيع 14.78 جنيهًا.

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البنوك ذات الأسعار الأقل والأعلى

في الطرف الآخر من الطيف التسعيري، سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء منخفضًا بلغ 14.62 جنيهًا، مقابل سعر بيع مرتفع نسبياً بلغ 14.94 جنيهًا. كما عرض بنك التنمية الصناعية سعر شراء 14.60 جنيهًا وبيع 14.86 جنيهًا، مما يشير إلى تباين واضح في هوامش الربح بين البنوك المختلفة.

وسجلت بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) سعر شراء 14.54 جنيهًا وبيع 14.79 جنيهًا، بينما بلغ أدنى سعر شراء في المصرف المتحد 14.28 جنيهًا مع سعر بيع 14.80 جنيهًا. كما سجل البنك العقاري المصري العربي سعر شراء 14.36 جنيهًا وبيع 14.76 جنيهًا، في حين عرض بنك أبوظبي التجاري سعر شراء 14.39 جنيهًا وبيع 14.78 جنيهًا.

وختمت بنك مصر قائمة الأسعار بسعر شراء 14.68 جنيهًا وبيع 14.78 جنيهًا. وتأتي هذه البيانات كمرجع دقيق للمستثمرين وأفراد الجمهور لتقييم خيارات تحويل العملة والاستفادة من الفروقات السعرية المتاحة في السوق المالي المصري.