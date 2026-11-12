انخفاض أسعار الذهب العالمية بسبب قوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية

تراجعت أسعار الذهب العالمية لأدنى مستوى منذ نوفمبر بفعل قوة الدولار وتضخم أمريكا، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية ودعم صناديق الاستثمار على المدى المتوسط.

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال جلسة يوم الخميس، هبطت فيها أسعار المعدن النفيس إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من أسبوعين، وذلك في ظل ضغوط بيعية واسعة النطاق. جاء هذا الانخفاض تزامناً مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حاد، وإعادة تسعير الأسواق للاحتمالات المتزايدة حول اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تشديد السياسة النقدية.

تفاصيل التراجع وأسعار التداول المباشر

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة تبلغ 0.2% ليستقر عند مستوى 3977.99 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ تاريخ 4 نوفمبر الماضي. وفي وقت متزامن، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب المخصصة لتسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% لتسجل 3983.20 دولار، مما يعكس حالة من التردد في الأسواق تجاه استثمارات المعدن الأصفر.

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تأثير بيانات التضخم وقرارات الفائدة

تعزيزت الضغوط الهبوطية على الذهب نتيجة صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق تقديرات الأسواق، مما رفع احتمالات استمرار سياسة التشديد النقدي خلال اجتماع ديسمبر المقبل. كما تساهم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في دعم هذه النظرة التشكيكية، حيث تعكس استعداداً لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وهو عامل سلبي مباشر يقلل من جاذبية الذهب كاستثمار غير منتج مقارنة بالسندات.

تحليل آراء الخبراء وتأثير الدولار

يرى إيليا سبيفاك، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى Tastylive، أن الذهب يواجه صعوبة في بناء اتجاه صعودي قوي بسبب بيانات التضخم وتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة. وأضاف محللو بنك OCBC أن الظروف الاقتصادية الحالية أصبحت أقل دعمًا للذهب على المدى القصير، على الرغم من عدم تبنيهم نظرة سلبية كاملة تجاه المعدن على المدى المتوسط، مع استمرار تأثير أسعار النفط وحركة الدولار على اتجاه الأسعار.

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مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار

على الرغم من التراجع الحالي، أظهر تقرير اتجاهات الطلب الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من 2026 أن البنوك المركزية اشترت صافي 321 طنًا من الذهب بزيادة سنوية بلغت 42%. وارتفع إجمالي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر إلى 675 طنًا، بينما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات بلغت 211 طنًا لترتفع حيازاتها إلى 4256 طنًا.

آفاق الطلب المستقبلي والتضخم القادم

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر صدورها يوم الجمعة للحصول على إشارات إضافية حول التضخم، بينما يتأثر طلب المشغولات الذهبية بالسعر المرتفع بانخفاض قدره 17% إلى 313 طنًا. ورغم هذه التحديات، ترى لويز ستريت أن مشتريات البنوك المركزية تظل ركيزة أساسية، مع إمكانية جذب المستثمرين للذهب كملاذ آمن في ظل المخاطر الجيوسياسية.