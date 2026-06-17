انخفاض سعر الدولار وتراجع أسعار الذهب وارتفاع أسعار الدواجن في مصر

تقرير شامل عن آخر التطورات الاقتصادية في مصر: انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، تراجع سعر الذهب رغم الصعود العالمي، ارتفاع أسعار الدواجن، ومصادرة لحوم فاسدة في العبور.

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة بنحو 180 قرشًا، حيث تراجع السعر من مستوى 52.07 جنيه للشراء إلى حوالي 50.27 جنيه للشراء في بعض البنوك.

وقد سجلت غالبية البنوك المصرية أسعارًا متقاربة جدًا للشراء والبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف بعد التعديل الأخير. وتظهر البيانات أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر يبلغ 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بينما يقدم البنك المصري الخليجي نفس الأسعار.

كما أن البنوك الأخرى مثل بنك التنمية الصناعية وميد بنك والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي وبنك نكست وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي تلتزم أيضًا بمستويات 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. هذا الانخفاض comes amidst توقعات باستمرار التعديلات في سوق الصرف بسبب عوامل اقتصادية محلية وعالمية. على صعيد آخر، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 280 جنيهًا.

يأتي هذا الانخفاض رغم الصعود العالمي في أسعار الذهب، مما يشير إلى عوامل محلية تؤثر على السوق المصري، مثل تغير سعر الصرف وتخفيضات ضريبية أو زيادة المعروض. وقد أثر هذا التطور على القطاع الاستهلاكي، حيث أن تراجع أسعار الذهب قد يحفز الطلب على المشغولات الذهبية، لكنه في نفس الوقت قد يؤثر سلبًا على المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن. في تطورات منفصلة، شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق ارتفاعًا جديدًا، مما زاد من أعباء المعيشة على المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ضربة قوية في منطقة العبور الجديدة، حيث تم مصادرة 440 كيلوغرامًا من اللحوم والدواجن الفاسدة التي كانت معدة للتوزيع. هذه العملية تهدف إلى حماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية في السوق المصري. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مكثفة لمكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسواق. يلاحظ أن التقلبات في أسعار الصرف والسلع الأساسية تشكل تحديًا непрерыв لتثبيت الاستقرار الاقتصادي في مصر.

وتظل الحكومة والبنك المركزي في حالة مراقبة دائمة للتغيرات العالمية والمحلية، ويتخذان إجراءات مثل تعديل سعر الصرف أو intervenes في السوق للحفاظ على التوازن. ويبقى المواطن المصري هو الأكثر تأثرًا بهذه التقلبات، خاصة في سلع مثل الدولار والدواجن والذهب التي ترتبط مباشرة بميزانية الأسرة





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