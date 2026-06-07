انخفاض مؤقت في درجات الحرارة وتحذيرات من عودة الموجات الحارة

تشهد مصر انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة مع نصائح زراعية مهمة للمزارعين وتحذيرات من نشاط الرياح والشبورة المائية.

تشهد مصر اليوم الأحد أول أيام شهر بؤونة انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، خاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفقًا للدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية.

أوضح فهيم أن هذه الأجواء الأقل حدة لا تعني انتهاء حرارة الصيف، بل تمثل فترة هدوء قصيرة تسبق عودة موجات الحرارة الشديدة خلال الأيام المقبلة. الطقس يميل للاعتدال صباحًا، بينما يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد، ويصل إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

أشار فهيم إلى نشاط ملحوظ للرياح على مناطق القاهرة والوجه البحري، فيما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ومناطق السلوم وسيوة، مع هبات قد تصل سرعتها إلى نحو 50 كم/ساعة في بعض المناطق، مما يتطلب توخي الحذر خاصة على الطرق المكشوفة. ودعا المزارعين إلى استغلال هذا التحسن النسبي والمؤقت لتنفيذ العمليات الزراعية المؤجلة، مع عدم الانخداع بانخفاض درجات الحرارة والاستمرار في انتظام برامج الري، خاصة مع توقعات بارتفاع الحرارة مجددًا.

كما نصح بتجنب إجراء عمليات الرش خلال فترات نشاط الرياح في المناطق المفتوحة، والتأكد من تثبيت الصوب الزراعية وشبكات التظليل جيدًا لمواجهة أي تقلبات جوية. لفت فهيم إلى ضرورة المتابعة المستمرة لظهور الآفات الحشرية مثل دودة الحشد الخريفية والذبابة البيضاء التي تنشط في مثل هذه الظروف المناخية. وأكد أن بداية شهر بؤونة هذا العام تحمل مؤشرات على تقلبات مناخية واضحة، مشيرًا إلى أن ما نشهده قد يكون مجرد هدوء قبل العاصفة مع توقع عودة موجات الحر الشديدة.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة المائية، وخلال هبات الرياح المثيرة للأتربة، خاصة في المناطق المعرضة لذلك. هذه التوصيات تأتي في إطار جهود التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي والسلامة العامة





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