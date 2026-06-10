انخفاض التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية وتراجع الصادرات رغم زيارة السيسي للكونغو

أفصح الجهاز المركزي للإحصاء عن تراجع حجم التجارة الثنائية إلى 461.6 مليون دولار في 2024/2025 مقارنة بـ 679.1 مليون دولار في العام السابق، مع تفاصيل الصادرات والواردات والتحويلات والاستثمارات بين البلدين.

أفصح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض واضح في قيمة التبادل التجاري بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال السنة المالية 2024/2025 مقارنة بالعام السابق.

فقد وصل إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى 461.6 مليون دولار، مقابل 679.1 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024، ما يمثل تراجعاً كبيراً ينعكس على جميع مؤشرات التجارة الثنائية. يأتي هذا الانخفاض في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاستقبال نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدى، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع القواعد التجارية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يخص تفاصيل التجارة، سجلت الصادرات المصرية إلى الكونغو الديمقراطية 14.2 مليون دولار في العام المالي 2024/2025، مقابل 17.2 مليون دولار في العام المالي السابق، وهو ما يعكس انخفاضاً نسبياً في حجم الصادرات. من بين السلع الأكثر تصديراً إلى الكونغو تبرز الأجهزة الكهربائية بقيمة 4.4 مليون دولار، والمنتجات الحديدية أو الصلبة بقيمة 1.9 مليون دولار، ثم محاصيل الخضار والفواكه بقيمة 1.6 مليون دولار، وأدوات الدهانات ومشتقاتها بقيمة 1.2 مليون دولار، ومجموعات سلع متنوعة بقيمة 5.1 مليون دولار.

أما الواردات المصرية من الكونغو فقد بلغت 447.4 مليون دولار في العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 661.9 مليون دولار في السنة السابقة، حيث يسيطر النحاس ومشتقاته على معظم قيمة الواردات بقيمة 445.8 مليون دولار، يليها القصدير ومشتقاته بقيمة 1.3 مليون دولار، ومجموعات سلع متنوعة بقيمة 300 ألف دولار فقط. وبالإضافة إلى البيانات التجارية، أظهر الجهاز ارتفاعاً ملحوظاً في تحويلات العاملين المصريين بالكونغو الديمقراطية إلى الوطن، حيث بلغت 8 مليون دولار في العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4 مليون دولار في العام المالي 2023/2024.

وفي الاتجاه المعاكس، سجلت تحويلات العاملين الكونغوليين المقيمين في مصر 1.5 مليون دولار مقابل 1.2 مليون دولار في العام السابق. من جانب الاستثمارات، ارتفعت الاستثمارات الكونغولية في مصر إلى 3.4 مليون دولار في 2024/2025 مقارنة بـ 36 ألف دولار فقط في العام السابق، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في الكونغو 11.8 مليون دولار مقابل 17.6 مليون دولار في العام المالي 2023/2024.

وفيما يتعلق بالسكان، يُقدَّر عدد سكان مصر بـ 109.1 مليون نسمة في يونيو 2026، مقابل 116.2 مليون نسمة في الكونغو الديمقراطية، ويُقدر عدد المصريين المقيمين في الكونغو بنحو ألفين نسمة بحلول نهاية عام 2024. هذه الأرقام تشكل قاعدة تحليلية لتوجيه سياسات اقتصادية مستقبلية تهدف إلى تعزيز التوازن التجاري وتوسيع حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين





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التجارة الدولية مصر الكونغو الديمقراطية الاستثمارات التحويلات المالية

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