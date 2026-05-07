اندلاع أعمال عنف دموية في البنغال الغربية عقب انتخابات مثيرة للجدل في الهند

تشهد ولاية البنغال الغربية حالة من الفوضى العارمة وموجة من العنف بعد إعلان نتائج الانتخابات، مما أسفر عن سقوط قتلى واعتقالات مئات الأشخاص وسط اتهامات متبادلة بالتزوير والتحريض بين حزب بهاراتيا جاناتا وحزب مؤتمر ترينامول.

شهدت ولاية البنغال الغربية الواقعة في شرق الهند حالة من الفوضى العارمة والاضطرابات الأمنية الحادة في أعقاب الإعلان عن نتائج ال انتخابات الأخيرة، حيث تحولت الشوارع إلى ساحات للمواجهات العنيفة بين أنصار الأحزاب المتنافسة.

وقد أسفرت هذه الموجة من العنف عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم مساعد بارز لأحد المسؤولين في حزب بهاراتيا جاناتا، وهو الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وقد اتسمت هذه الاشتباكات بالضراوة، حيث استخدم المتظاهرون أدوات حادة وأسيبات في صراعات شوارع دموية، مما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل العنيف لمحاولة السيطرة على الموقف المتردي، في ظل حالة من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يمزق النسيج الاجتماعي في الولاية.

لقد تمكن حزب بهاراتيا جاناتا من تحقيق فوز ساحق وتجاوز منافسه التقليدي، حزب مؤتمر ترينامول، الذي كانت تقوده رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي، والتي استمرت في السلطة منذ عام 2011، مما أدى إلى صدمة سياسية كبيرة في أروقة الحزب الحاكم سابقاً. من جانبها، أبدت ماماتا بانيرجي رفضاً قاطعاً للاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، حيث أعلنت في خطاب ناري أنها لم تهزم وأن النتائج لا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، متهمة لجنة الانتخابات بالتواطؤ المباشر مع حزب بهاراتيا جاناتا لتزوير النتائج وضمان فوز مودي وحزبه في الولاية.

هذا التصعيد في الخطاب السياسي زاد من تأجيج الغضب في الشوارع، حيث اعتبر أنصار حزب مؤتمر ترينامول أن ما حدث هو عملية سرقة علنية للسلطة. وفي المقابل، ندد حزب مؤتمر ترينامول بأعمال العنف المرتكبة، واصفاً إياها بأنها عمليات ممنهجة ينفذها مشاغبون مدعومون من قبل حزب بهاراتيا جاناتا بهدف ترهيب المعارضين وتثبيت أركان الحكم الجديد بالقوة.

إن هذا التلاكم السياسي يعكس عمق الفجوة بين التيار القومي الذي يمثله مودي والتيار الإقليمي الذي تمثله بانيرجي، مما جعل من ولاية البنغال الغربية بؤرة توتر لا تهدأ، حيث يرى كل طرف أن بقاءه في السلطة هو مسألة وجودية. وعلى الصعيد الأمني، كشف قائد الشرطة سيد ناث جوبتا في تصريحات صحفية عن حجم المأساة، مؤكداً أنه تم تسجيل أكثر من مائتي قضية جنائية في مختلف أنحاء الولاية تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات الجسدية.

وأوضح جوبتا أن القوات الأمنية قامت باعتقال 433 شخصاً حتى الآن، مع استمرار عمليات المداهمة لضبط المتورطين في إثارة الفتن. ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ الولاية، إذ تمتلك البنغال الغربية سجلاً طويلاً ومأساوياً من العنف الذي يلي إعلان نتائج الانتخابات، حيث تذكر التقارير أن حوالي 12 شخصاً لقوا حتفهم في اشتباكات مماثلة حدثت بعد انتخابات عام 2021.

إن تكرار هذه السيناريوهات الدموية يضع الديمقراطية الهندية على المحك، ويثير تساؤلات عميقة حول قدرة الدولة على إدارة الانتقال السلمي للسلطة في المناطق التي تعاني من انقسامات أيديولوجية حادة، وسط مخاوف من تحول هذه الولاية إلى منطقة صراع دائم بين القوى السياسية المتصارعة على النفوذ والموارد





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهند البنغال الغربية انتخابات أعمال عنف ناريندرا مودي

United States Latest News, United States Headlines