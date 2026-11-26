اندلع حريق مروع في منطقة الوراق بالجيزة إثر انفجار شاحنات محملة بالبنزين والأسطوانات. تحركت الحماية المدنية والصحة والمرور لتأمين المنطقة وإنقاذ المصابين في أكبر عمليات الإخلاء المروري.

اندلع حريق ضخم في منطقة الوراق الواقعة على الطريق الدائري ب الجيزة ، إثر انفجار شاحنات نقل كانت محملة بكميات كبيرة من المواد البترولية والأسطوانات الغازية. أدت قوة الانفجار وتطاير النيران إلى امتداد الحريق بسرعة فائقة بين السيارات المتواجدة في الموقع، مما حوّل المنطقة إلى ساحة كارثة في دقائق معدودة. وقد ساهمت حركة الرياح القوية في زيادة انتشار اللهب، خاصة مع طبيعة الحمولة القابلة للاشتعال، مما استلزم تحركاً عاجلاً ومتزامناً لجميع أجهزة الدولة للسيطرة على الموقف.

تدخل الحماية المدنية والمرور للسيطرة

تمكنت قوات الحماية المدنية من الوصول الفوري لموقع الكارثة، حيث عملت على محاصرة النيران ومكافحة بؤر الاشتعال المختلفة. وفي الوقت نفسه، باشرت الأجهزة الأمنية ورجال الإدارة العامة للمرور غلق الطريق الرئيسي وإجراء التحويلات اللازمة لتأمين محيط الحريق. هدفت هذه الإجراءات إلى إبعاد المركبات عن منطقة الخطر ومنع تفاقم الازدحام المروري، مما ساعد في حماية المتواجدين في المنطقة المجاورة.

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استجابة وزارة الصحة والإسعاف

رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات القريبة من موقع الحادث، ودفعت بـ39 سيارة إسعاف للمشاركة الفورية في عمليات الإنقاذ. تم نقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي وغيرها من المستشفيات المستقبلة للحالات. وقد انتقل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية، مع توجيه الأطقم الطبية بتوفير التدخلات العلاجية اللازمة.

توجيهات رئيس الوزراء والتضامن الاجتماعي

تابعت الحكومة المركزية تداعيات الحادث عن كثب، حيث كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يراقب الموقف مع وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي. وجّه مدبولي بتوفير الرعاية الطبية والتعويضات اللازمة للمتضررين، فيما وجه وزير التضامن الاجتماعي فرق الحماية الاجتماعية والإغاثة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري. عملت هذه الفرق على تقديم المساندة المباشرة لأسر الضحايا والمصابين في الميدان.

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تخفيف الأزمات المرورية والإنسانية

في إطار تخفيف التداعيات الإنسانية، جرى الدفع بـ12 أتوبيساً إضافياً من منظومة الأتوبيس الترددي لنقل مئات المواطنين العالقين مجاناً. كما تحركت المعدات الثقيلة والأوناش لرفع السيارات المتفحمة وإزالة آثار الحادث، تمهيداً لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها. وتابعت محافظة الجيزة ميدانياً أعمال السيطرة على الحريق ورفع آثاره لضمان عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في أسرع وقت.

تحقيقات النيابة في ملابسات الحادث

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية. على الرغم من فداحة الخسائر التي أسفرت عنها الكارثة، إلا أن سرعة تحرك أجهزة الدولة وتعدد مسارات الاستجابة كشفت عن حجم التنسيق المطلوب في مواجهة الحوادث الكبرى. بين فرق الإطفاء والإسعاف والمستشفيات والمرور والإغاثة، جرت العملية على أكثر من جبهة في وقت واحد لإنقاذ الأرواح واحتواء التداعيات.