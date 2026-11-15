انسحاب القوات اليمنية من باب المندب وتحرير 600 أسير

الحكومة اليمنية تعلن إعادة تموضع قواتها من باب المندب عقب تقدم الحوثيين، مما يعزز سيطرة الجماعة على الممر المائي وينقل التركيز دفاعياً نحو عدن.

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن إعادة تموضع قواتها العسكرية من المناطق القريبة من مضيق باب المندب ، متزامنة مع عملية إطلاق سراح أسرى تابعة ل جماعة أنصار الله الحوثية. ويشمل هذا الانفراج العسكري الإفراج عن六百 فرد من أفراد القوات الحكومية، مما يعكس تحولات استراتيجية جديدة في المشهد الأمني بالمنطقة.

آلية إعادة التموضع وتحرير الأسرى

أكدت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية في بيان رسمي نُشر على منصة إكس تنفيذها لعملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز. وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم الانتشار لتعزيز الحضور في المناطق والمحاور التي تستدعيها مقتضيات المرحلة الراهنة من التطورات الميدانية.

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واستكمالاً للإجراءات العسكرية والدبلوماسية، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية عن إفراجها عن六百 من أفراد القوات الحكومية اليمنية. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع انسحاب القوات الموالية للحكومة من مواقعها الاستراتيجية بالقرب من الممر المائي، مما يشير إلى تبادل للخطوات التكتيكية بين الطرفين المتنازعين.

الموقف الحوثي وتغيرات السيطرة الإقليمية

يُظهر انسحاب القوات الحكومية تعزيزاً واضحاً لسيطرة جماعة أنصار الله على الممر المائي الاستراتيجي لمضيق باب المندب. وأشارت وكالة فرانس برس نقلاً عن أربعة مصادر عسكرية إلى أن قرار الانسحاب جاء رداً على تقدم الحوثيين في سواحل محافظة لحج جنوب غرب البلاد، ومحاولة فرض حصار عسكري عليها، مما دفع الحكومة للتعامل مع التهديدات القائمة.

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ويمنح هذا الانسحاب الحوثيين سيطرة أكبر على هذا الممر البحري الحيوي، الذي ازدادت أهميته الاستراتيجية مع مواصلة إيران تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية. كما يمثل الإعلان نهاية واضحة لهجوم مضاد شنته قوات الحكومة اليمنية على مدى ستة أسابيع لاستعادة الساحل القريب من مدخل البحر الأحمر، والذي سيطر عليه الحوثيون في هجوم خاطف خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

التداعيات الميدانية ومستقبل العمليات

يزيد الإعلان من احتمالية شن الحوثيين هجمات جديدة للتقدم باتجاه العاصمة عدن، مما يرفع حد القلق الأمني في المنطقة. وقد بدأت الحكومة اليمنية، التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ عام 2015، في الخامس من الشهر الجاري بتحصين مواقعها في أطراف محافظة عدن التي تتخذ من عاصمتها مقراً للإدارة، استعداداً للسيناريوهات المتوقعة.

شهد اليمن تصاعداً في القتال خلال سبتمبر/أيلول عقب انهيار اتفاق هدنة كان قائماً بين الحوثيين والحكومة منذ عام 2022. وبعد محاولة الحكومة بمساندة من الرياض في مطلع أكتوبر/تشرين الأول استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، لا تزال معارك عنيفة تدور بين الطرفين، مما أسفر عن مقتل العشرات خلال الأسبوع الماضي وفقاً لمصادر عسكرية من الجانبين المتنازعين.