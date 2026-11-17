المغرب يبدأ إجراءات الانسحاب الكامل لبعثة المينورسو بعد عدم تجديد ولاية مجلس الأمن. بيان رسمي يؤكد سحب الملف من جدول الأعمال ودور الأمين العام غوتيريس في الإشادة بالجهود المبذولة.

تبدأ البعثة الأممية للاستفتاء في الصحراء المغرب ية، المعروفة اختصاراً باسم المينورسو ، إجراءاتها الرسمية للانصراف من الأراضي المغرب ية اعتباراً من مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك في خطوة عملية تنسحب بموجبها آخر عناصر البعثة بعد 35 عاماً من النشاط الميداني. يأتي هذا التحرك المباشر نتيجة لقرار مجلس الأمن الدولي بعدم تجديد ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام، وهو ما يعكس تحولات جوهرية في ترتيبات السلام الدولية بالمنطقة.

وقد أعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان صادر في 31 أكتوبر 2026، بشكل رسمي وصريح عن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، مشدداً على أن هذا القرار التاريخي يمثل نقطة فارقة في مسار الملف السياسي للأقاليم الجنوبية للمملكة. وأكد البيان أن عدم التجديد يفتح الباب أمام الطي النهائي والنهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، بما يسهم في إغلاق باب النقاش الدولي حول المنطقة.

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تفاصيل الانسحاب وبنود قرار مجلس الأمن

أوضحت المصادر الرسمية أن مجلس الأمن الدولي قرر عدم تمديد ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام في أفق يونيو 2026، وهو الموعد النهائي لولاية المهمة الحالية. هذا القرار أدى بشكل تلقائي إلى توقف العمل الفعلي لبعثة المينورسو، والتي كانت تضم في مراحلها الأخيرة ما مجموعه 359 فرداً من المكونين المدني والعسكري المنتشرين في المنطقة منذ تأسيسها عام 1991.

وبحسب الإجراءات التي أطلقتها المنظمة الدولية في الأول من نوفمبر الجاري، دخلت بعثة المينورسو مرحلة تصفية أعمالها بشكل رسمي. تتولى هذه المرحلة فريق عمل أصغر حجماً، يعمل تحت إشراف مباشر من إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة. يقوم هذا الفريق بالمسؤوليات اللوجستية المعقدة المتمثلة في تنظيم نقل المعدات والأصول العسكرية والمدنية العائدة إلى الدول المساهمة بقوات.

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تشمل المهام الفنية لهذه المرحلة ضمان التصرف النهائي في المعدات المملوكة للأمم المتحدة التي لم تعد بحاجة إلى نقلها، بما في ذلك عمليات التخلص منها بالطرق القانونية والملائمة. كما يتضمن البرنامج الزمني للانسحاب إرجاع جميع العناصر البشرية إلى بلدانها الأصلية، مما يضمن إنهاء الوجود المؤسسي للبعثة في الأقاليم الجنوبية بشكل كامل ومنظم.

الموقف المغربي ورؤية الرباط المستقبلية

اعتبر الديوان الملكي المغربي أن عدم تجديد ولاية البعثة يعني بالضرورة إنهاء وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل جميع طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها. دعا البيان الرسمي إلى ضرورة أن ينتهي هذا الوجود خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذا الإجراء يطوي صفحة استمرت 35 عاماً من الوجود الدولي الذي لم يحقق أهدافه المعلنة.

أكدت الحكومة المغربية أن عدم التمديد يجب أن يضع حداً قاطعاً لإحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن الدولي، وسحبه نهائياً من جدول أعماله. شددت الرباط على أنه لن يبقى أي مبرر رسمي أو سياسي لعقد الاجتماعات الدورية للمجلس بشأن الوضع في الصحراء المغربية، مستبعدة استمرار النقاش في هذه المحافل.

تقييم الأمين العام للأمم المتحدة

في سياق متوازي مع الإجراءات المغربية، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بياناً في مطلع نوفمبر الجاري أعرب فيه عن تطلعه لمرحلة جديدة. أشاد غوتيريس بالدور المحوري الذي اضطلعت به بعثة المينورسو منذ إنشائها عام 1991، معرباً عن تقدير المنظمة الدولية للجهود التي بذلتها.

أكد الأمين العام أن البعثة ساهمت بشكل كبير في المساعدة على مراقبة وقف إطلاق النار، وفي تهيئة الظروف الملائمة للسعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم. جاء هذا الإشادة الرسمية من غوتيريس قبل ساعات من بدء عملية الانسحاب الفعلية، مما يعكس الرغبة في ختام المرحلة بديبلوماسية عالية وتقييم متوازن للمسار.

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إعادة النظر في آليات مجلس الأمن

في ضوء التطورات الجديدة، ترى المغرب أن عدم تجديد الولاية يفتح الباب أمام سحب إحاطات المبعوث الشخصي للمجلس. أشار البيان الملكي إلى أنه ليس هناك ما يبرر استمرار إصدار تقارير الأمين العام ذات الصلة بالملف، مما يشير إلى تحول جوهري في طريقة التعامل الدولي مع القضية.

هذا التحول يعني أيضاً نهاية دور المبعوث الشخصي في تقديم التحديثات الدورية للأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن. تعتبر الرباط أن هذا الإجراء يواكب السيادة الوطنية الكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية، ويفتح باب حوار ثنائي مباشر دون وساطة أممية.

آثار الانسحاب على المنطقة والمستقبل

مع بدء عمليات الانسحاب اللوجستية في الأول من نوفمبر، تترك المينورسو وراءها إرثاً من 35 عاماً من الوجود الذي لم يصل إلى تنظيم الاستفتاء المعلن كأحد أهدافه الأساسية. رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على بدء العمل الرسمي للبعثة، لم تتمكن المنظمة الدولية من تنفيذ العملية الاستفتاء بسبب تعثر المسار السياسي.

يعد هذا الانسحاب علامة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية بالمنطقة، حيث ينتقل الملف من مرحلة المراقبة الدولية والمفاوضات الجماعية إلى مرحلة السيادة المغربية الكاملة. يتوقع المحللون أن يترافق هذا الانسحاب مع تعزيز الاستقرار الأمني والتنموي في الأقاليم الجنوبية، بعيداً عن أي إشكاليات دولية سابقة.