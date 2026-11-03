انسحاب الجيش الإسرائيلي من الخليل بعد عملية دامت عشرة أيام

أعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته من مدينة الخليل عقب عملية أمنية دامت 10 أيام، بعد أن نزح أكثر من 3000 فلسطيني، وتسلمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية المنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا عن انتهاء عملياته العسكرية في مدينة الخليل جنوب ال ضفة الغربية المحتلة، عقب انسحاب قواته بالكامل من المناطق التي كانت خاضعة للحصار والقيود المشددة. جاء هذا الإعلان بعد عشرة أيام من العمليات المكثفة التي شملت تفتيش المنازل والمباني، واعتقال المشتبه بهم، وهدم مساكن المنفذين، تزامناً مع تأكيد مسؤولين محليين على تسلم الأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إدارة الوضع في المدينة.

تفاصيل انسحاب القوات الإسرائيلية من الخليل

أكدت التقارير العسكرية الإسرائيلية أن الانسحاب اكتمل صباح اليوم، بعد استكمال جميع الأنشطة الميدانية المخطط لها في منطقة الحملة العسكرية. وأوضح مسؤول عسكري رفيع المستوى أن الجنود غادروا المناطق المحيطة بمسرح العمليات، مشيراً إلى أن تلك الخطوات جاءت تتويجاً لعمليات تفتيش دقيقة أجريت في مواقع متعددة من المدينة، والتي أسفرت عن ضبط أربعة أسلحة نارية وعدد من السترات الواقية والمعدات العسكرية الإضافية.

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ووفقاً للمسؤول العسكري، تمكنت القوات من اعتقال عدة مشتبه بهم وإخضاعهم لعمليات التحقيق الأمني، فيما تم إغلاق مساحة تحت الأرض مجاورة لإحدى المنازل المستهدفة. وأكد المصدر ذاته أن الوحدات العسكرية ستواصل أنشطة مكافحة الإرهاب في شتى أنحاء الضفة الغربية، مستخدماً التسمية التوراتية (يهودا والسامرة) للإشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ردود الفعل والمواقع الرسمية تجاه العملية

من جانبهم، أفاد محافظ الخليل خالد دودين لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال انتهت فعلياً من وجودها في المدينة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تولت الآن مسؤولية تأمين المنطقة وضمان استقرارها. وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على تهيئة الظروف البيئية واللوجستية اللازمة لتسهيل عودة العائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها أثناء عمليات الإغلاق والحصار.

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وفي السياق السياسي، كانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات صارمة عقب الهجوم الأولي، حيث تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق. جاء هذا التأكيد كإجراء رداً على الهجوم الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، ويندرج ضمن الإطار الذي يسعى من خلاله المسؤولون الإسرائيليون لردع المسلحين المسؤولين عن الاعتداءات في المنطقة.

الأبعاد الإنسانية والخطوات القادمة للسكان

كشفت التقارير الإنسانية عن أرقام دقيقة للنزوح، حيث غادر أكثر من 3189 شخصاً منازلهم خلال العملية، بما في ذلك 200 رضيع، وفقاً لبيانات بلدية مدينة الخليل الرسمية. وقد فرض الجيش الإسرائيلي حصاراً كاملاً على أجزاء من المدينة والقرى المجاورة، مما أدى إلى عزل الأسر عن خدماتها الأساسية وتحويل مساحات كبيرة من الأحياء السكنية إلى مناطق عسكرية مغلقة.

أظهرت الملاحظات الميدانية أن عائلات بدأت بالفعل في العودة إلى منازلها في أحياء الجلدة وعين دير بحة ومناطق أخرى، بعد أن استمرت فترة الإغلاق لعدة أيام طويلة. ويعتبر هذا التحرك خطوة أولى نحو استعادة الحياة الطبيعية، رغم استمرار القيود الأمنية التي لا تزال مفروضة على حركة الدخول والخروج من وإلى المدينة في الأيام القادمة.