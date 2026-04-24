انسياب مروري ملحوظ في القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية

شهدت حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة انسيابًا ملحوظًا خلال الذروة الصباحية ليوم الجمعة، بالتزامن مع انتشار أمني ومروري مكثف. رصدت النشرات المرورية انتظامًا في ميدان التحرير وكورنيش النيل والطريق الدائري ومحور 26 يوليو، بالإضافة إلى مناطق حيوية أخرى في القاهرة والجيزة.

وقد رصدت النشرات المرورية انتظامًا تامًا في ميدان التحرير، قلب العاصمة، بالإضافة إلى سيولة مرورية في جميع المداخل المؤدية إليه. كما لوحظ انسياب سلس للحركة المرورية على طول كورنيش النيل، سواء في الاتجاه المؤدي إلى حلوان أو الملك الصالح، مما سهل حركة تنقل المواطنين في هذه المناطق الحيوية. ولم تقتصر هذه السيولة على المناطق المركزية، بل امتدت لتشمل الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وهما من أهم المحاور المرورية التي تربط بين مختلف أجزاء القاهرة الكبرى.

وشهدت مناطق حيوية أخرى مثل كوبري أكتوبر، وميدان روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، ووسط البلد حالة من الانسياب المروري دون أي معوقات أو ازدحامات ملحوظة. وفي محافظة الجيزة، استمرت حالة الانتظام المروري على المحاور والشوارع الرئيسية، بما في ذلك شوارع الجيزة، والنيل السياحي، والهرم، والبحر الأعظم. كما شهدت نزلة الدائري المتجهة إلى الصعيد سيولة مرورية واضحة، بالإضافة إلى مناطق الوراق والمريوطية، حيث تواجد رجال المرور بكثافة لتنظيم حركة السير وتسهيل حركة المواطنين.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت السيولة المرورية لتشمل الطريق الزراعي من بنها وحتى ميدان المؤسسة والمظلات، واستمرت على طول كورنيش النيل من المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض. ويعكس هذا الانتظام المروري جهود الأجهزة الأمنية والمرورية في التخطيط والتنسيق لضمان حركة سير سلسة وفعالة، خاصة خلال أوقات الذروة. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، وتسهيل تنقلهم في مختلف أنحاء البلاد.

كما أن الانتشار الأمني المكثف يساهم في ردع أي محاولات لتعطيل حركة المرور أو الإخلال بالأمن العام. وتواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور مهمتها في متابعة حركة السيارات على مدار الساعة، وذلك من خلال الاعتماد على كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف أنحاء القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى الخدمات الميدانية التي يقوم بها رجال المرور. وتعمل الغرفة على تحليل البيانات المرورية بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طارئ قد يؤثر على السيولة المرورية.

وفي حال وقوع أي أعطال أو حوادث، يتم الدفع الفوري بالأوناش المرورية للتعامل معها وإزالة آثارها، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات. كما يتم دعم الطرق بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، والإخطار السريع بأي مستجدات لضمان استمرار حركة المرور بسلاسة. وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية تعاون المواطنين مع رجال المرور، والالتزام بقواعد المرور، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

كما تحث الإدارة المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو حوادث مرورية، وذلك من خلال الخطوط الساخنة أو عبر تطبيق الشرطة الإلكتروني. وتعمل الإدارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والوسائل لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين





