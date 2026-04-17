انطلاق سباق "FACE Charity Run" في القاهرة بدعم مصري إماراتي لتعزيز رعاية الأطفال

وزير الشباب والرياضة المصري وسفير الإمارات يفتتحان سباق "FACE Charity Run" بمشاركة 1000 شخص، يهدف السباق لدعم الأطفال المحتاجين وتعزيز العلاقات الثنائية.

شهدت منطقة أب تاون كايرو الجمعة انطلاق سباق "FACE Charity Run"، بمسافة 6 كيلومترات، نظمته وزارة الشباب وال رياضة بالتعاون مع The TriFactory، ورعاية Emaar Misr. أعلن عن انطلاق السباق جوهر نبيل، وزير الشباب وال رياضة ، وسعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بمشاركة 1000 شخص من مختلف الأعمار. يهدف السباق إلى دعم أنشطة مؤسسة FACE في رعاية الأطفال المحتاجين وضمان نشأتهم في بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

أكد الوزير نبيل أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للتكامل والتقارب السياسي والإنساني، وأن الرياضة جسر لتعزيز هذه الروابط بقيمها من تسامح وتعاون وتقارب، مثمناً تجمع المشاركين على هدف إنساني نبيل لدعم الأطفال. وأشار إلى أن السباق يندرج ضمن جهود الوزارة لتنشيط السياحة الرياضية وجذب الفعاليات الدولية، بالإضافة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية والإنسانية، مشيداً بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية. من جهته، عبر السفير الإماراتي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني، مشيداً بالعلاقات الثنائية ودور هذه الفعاليات في توحيد الجهود لدعم الفئات المحتاجة، خاصة الأطفال. تجسد العلاقات المصرية الإماراتية نموذجاً فريداً للتكامل والتقارب على مختلف المستويات، سواء على الصعيد السياسي الذي يتسم بالتنسيق والرؤية المشتركة، أو على المستوى الشعبي والإنساني الذي يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وهو ما أكده وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، خلال مشاركته في سباق FACE Charity Run. وأوضح الوزير أن الرياضة تمثل أحد أهم الجسور الإنسانية القادرة على تعزيز هذه العلاقات، بما تحمله من قيم التسامح والتعاون والتقارب بين الشعوب، وهو ما يظهر جلياً في مثل هذه الفعاليات التي تجمعنا على هدف إنساني نبيل، يتمثل في دعم الأطفال وتوفير بيئة آمنة ومحبة لهم. جاء تنظيم هذا الماراثون في إطار الفعاليات السياحية والرياضية التي تحرص الوزارة على تنظيمها ودعمها، بهدف تنشيط السياحة الرياضية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة لاستضافة الفعاليات الدولية، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة وترسيخ دورها كأداة للتنمية المجتمعية والإنسانية. يأتي السباق، الذي امتد لمسافة 6 كيلومترات بنظام التوقيت الإلكتروني، بالتعاون مع The TriFactory، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة وEmaar Misr، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 1000 شخص من مختلف الفئات العمرية. هدف السباق الرئيسي هو دعم أنشطة مؤسسة FACE المعنية برعاية الأطفال الأكثر احتياجاً، وتعزيز حقهم في النشأة داخل بيئة أسرية آمنة ومستقرة، وهو ما يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتعاون الإنساني. في سياق متصل، أعرب سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني الهام. وأشاد السفير بعمق العلاقات المصرية الإماراتية، مؤكداً على الدور البارز الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات في توحيد الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسها الأطفال. إن هذه المبادرات المشتركة تسلط الضوء على الإرادة السياسية والاجتماعية في كلا البلدين لتعزيز أواصر التعاون والتكاتف من أجل تحقيق أهداف تنموية وإنسانية مشتركة. وتؤكد الوزارة على أهمية الشراكة المثمرة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والتي تسهم في تحقيق أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، من خلال دعم برامج ومشروعات تخدم المجتمع وتساهم في رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر ضعفاً. يمثل سباق "FACE Charity Run" مثالاً يحتذى به في كيفية الجمع بين النشاط البدني الهادف والعمل الخيري النبيل، مما يخلق تأثيراً مزدوجاً على المستوى الفردي والمجتمعي. وبينما تستمر فعاليات السباق، يعم الارتياح بين المشاركين والمؤسسات المنظمة، مع التأكيد على أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال المحتاجين، وتقديم الدعم اللازم لهم لمستقبل أفضل. وتأتي هذه المبادرات في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الإنسانية، وتعزيز قيم التضامن والمحبة بين الشعوب. يشكل التعاون المستمر بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، وخاصة الرياضية والإنسانية، دليلاً قوياً على عمق العلاقة ورغبة البلدين في تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة التي تعود بالنفع على الشعبين والمنطقة بأكملها. السباق لم يكن مجرد حدث رياضي، بل كان رسالة قوية تدعو إلى الاهتمام بالأطفال، وتوفير بيئة حاضنة لهم، ومستقبل آمن. وهو ما عبر عنه الوزير بوضوح، مؤكداً على أهمية الرياضة كأداة فعالة للتنمية المجتمعية والإنسانية، وكجسر يربط بين الشعوب ويعزز قيم التسامح والتعاون. إن استمرار مثل هذه الفعاليات يعكس التزاماً راسخاً ببناء مجتمع أكثر تكاتفاً وترابطاً، ويعزز من دور الشباب والرياضة في تحقيق التنمية المستدامة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الجامعة البريطانية تطلق أكبر ماراثون من أجل الصحة العامة الجمعةتنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أكبر ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة، بعنوان Run for Health and Well- Being.

Read more »

الجامعة البريطانية بمصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان أكبر ماراثون من أجل الصحة العامةتنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أكبر ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة، بعنوان Run for Health and Well - Being .

Read more »

انطلاق ماراثون من أجل الصحة العامة بحضور وزير الشباب والرياضية.. غدًاتنطلق غدً الجمعة، في الجامعة البريطانية ماراثون جامعي من أجل الصحة العامة، بعنوان Run for Health and Well- Being

Read more »

تخترق الحماية .. اكتشاف نماذج ذكاء اصطناعي خبيثة على «Hugging Face» |تفاصيلاكتشف باحثون في مجال الأمن السيبراني نماذج خبيثة للذكاء الاصطناعي على منصة Hugging Face

Read more »

إعداد مخفي في آيفون يحسّن عمل Face ID مع تغيّر ملامح الوجهيعاني كثير من مستخدمي آيفون من أداء غير ثابت لميزة Face ID، إذ تعمل بسلاسة أحيانًا

Read more »

جوجل تهدي المجتمع Gemma 4 مجانا على Hugging Faceكشفت جوجل عن إتاحة عائلة نماذج Gemma 4 المفتوحة للتنزيل مباشرة عبر منصة Hugging Face،

Read more »