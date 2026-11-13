انطلاق دورة تور دي كоп ريدي 2026 للدراجات عبر مصر

انطلقت النسخة الخامسة من مبادرة 'تور دي كоп ريدي 2026' للدراجات في القاهرة بمشاركة دولية، حيث سيركض الدراجون 500 كيلومتر نحو البحر الأحمر.

شهدت العاصمة القاهرة، وتحديداً منطقة الدقي، انطلاقة رسمية للنسخة الخامسة من مبادرة " TOUR DE COP RED SEA 2026"، وهي فعالية رياضية دولية تهدف إلى الجمع بين الرياضة وحماية البيئة. وقد حضر مراسم الانطلاق جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وقيادات وزارة الشباب والرياضة ، من بينهم سفير جمهورية أذربيجان إلخان بولوخوف، والملحق الثقافي الألماني هانا براند، والقنصل الجورجي تيا، بالإضافة إلى الفنان حسن أبو الروس والدكتور كريستيان ديرن. وتجمع المشاركون أمام مقر المدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة (DEO) للانطلاق في رحلتهم التي ستقطع مسافات طويلة عبر أراضي مصر.

تفاصيل المسار والمشاركين في المبادرة

تتضمن الفعالية مشاركة واسعة من الطلاب والشباب، حيث يضم الفريق عدداً من الدراجين المصريين والأجانب الذين سيشتركون في هذه المغامرة الرياضية. وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وأنماط الحياة الصحية بين الشباب، كما تؤكد الوزارة على دورها في تعزيز التبادل الثقافي بين الشباب من مختلف الجنسيات. وتعتبر هذه المبادرة نموذجاً متميزاً لكيفية توظيف الرياضة لدعم قضايا الاستدامة والحفاظ على البيئة، مما يعكس الاهتمام الكبير بالأبعاد المجتمعية والبيئية للفعاليات الرياضية.

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أهداف المبادرة وعلاقاتها الدولية

أكد جوهر نبيل أن رعاية وزارة الشباب والرياضة لهذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الحكومة على إبراز المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها مصر أمام الوفود الدولية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الصورة السياحية للبلاد وجذب الانتباه إلى الطبيعة الخلابة التي يمر بها المسار. وقد انطلقت المبادرة لأول مرة عام 2022 بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، لتستمر وتتوسع في السنوات التالية لتشمل دولاً مثل سلطنة عُمان والإمارات وجورجيا وأذربيجان، مما يعزز الروابط الرياضية والثقافية بين هذه الدول.

المسار الجغرافي والزمني للرحلة

تستمر فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، حيث سيقوم الدراجون برحلة طويلة لمسافة نحو 500 كيلومتر. ستنطلق الرحلة من منطقة الجيزة، وستقطع مسارات متنوعة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة والزعفرانة ورأس غارب ورأس جمشة، لتختتم وصولاً إلى مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر. ومن المقرر أن تصل الرحلة في يوم 18 نوفمبر إلى ميناء أبو تيج في مصر، حيث سيكون هناك ختام احتفالي للفعاليات.

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أنشطة إضافية وتخييم عائلي

بالإضافة إلى سباق الدراجات، ستشهد محطة رأس جمشة تنظيم أنشطة تخييم مميزة كجزء من مشروع المعسكرات الرياضية للأسر والشباب المعروف بـ "يلا كامب - YALLA CAMP". تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز التفاعل بين المشاركين من مختلف الأعمار وتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي. كما تستغل الفعالية الفرصة لعرض التنوع الطبيعي في مصر، مما يجعلها وجهة جذابة للسياحة البيئية والرياضية خلال فترة الانعقاد.

التقويم الرياضي المصاحب للمبادرة

تتزامن انطلاق هذه المبادرة الرياضية الهامة مع يوم كروي حافل بالمنافسة والإثارة على المستوى الدولي والقاري. حيث تشهد المحطقات الرياضية الأخرى مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 ومباريات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وتنتظر الجماهير مواجهات قوية أبرزها مباراة مصر ضد مالاوي، وهولندا ضد اليونان، والمغرب ضد النيجر، مما يخلق أجواءً رياضية مفعمة بالحماس تتوازى مع فعاليات دورات الدراجات الدولية.